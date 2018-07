„Deutsche Botschaft war nicht kooperativ“

Barbara Jähnigen aus Heinsberg bei Aachen hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Junioren des FC Bechem Chelsea aus Ghana beim Pfingstturnier in Ostrach antreten können. Mit ihr unterhielt sich SZ-Mitarbeiter und (FC-)Ostrach-Experte Rainer Spendel. Seit Jahren unterstützt sie die Menschen in Ghana mit Hilfsaktionen.

SZ: Frau Jähnigen, wie ist Ihre Beziehung zu Ghana entstanden?

Barbara Jähnigen: Seit 25 Jahren unterstütze ich als Privatperson ghanaische Familien. Ich organisiere Hilfstransporte in das westafrikanische Land. Die Geschenke werden unmittelbar an bedürftige Kinder in ghanaischen Kirchen verteilt. Als Textildesignerin habe ich viele Stoffe für ghanaische Frauen und Kinder gesammelt und verteilt.

SZ: Wie kam es zur Beziehung zum Fußballclub Bechem Chelsea?

Jähnigen: Ich habe selbst in meiner Jugend Fußball beim TuS Gohr gespielt. Bei unseren Besuchen in Ghana haben wir uns gerne Fußballspiele angesehen und kamen dabei auf die Idee, eine Jugendmannschaft nach Deutschland zu holen. Alleine hätten die Jungs keine Chance gehabt, ihr Land zu verlassen. Ein Sponsor bezahlte die Flüge. Mit Hilfe eines ghanaischen Rechtsanwaltes organisierten wir die Reise.

SZ: Gab es Schwierigkeiten bei dieser Reise?

Jähnigen: Und wie. Die deutsche Botschaft war nicht gerade kooperativ und handelte sehr bürokratisch. In den Pässen der Spieler wurde vermerkt, dass Sie bis zum 30. Mai Deutschland wieder verlassen müssen. Aber die Schwierigkeiten wurden durch die Herzlichkeit der deutschen Gastgeber ausgeglichen. Besonders gefreut haben wir uns über die vielen Trikots, die uns der FC Ostrach gespendet hat.

SZ: Welche Eindrücke haben die jungen Spieler bisher gesammelt?

Jähnigen: Die Freundlichkeit aller Bewohner Ostrachs hat unsere Jungs beeindruckt. Beim Kauf von Telefonkarten zum Beispiel kam man uns sehr entgegen. Die Jugendlichen erhalten hier ganz neue Eindrücke von Ordnung und Sauberkeit und genießen die familiäre Atmosphäre des kleinen Ortes.

SZ: Ihre Mannschaft hat gegen den Turnierfavoriten VfB Stuttgart im ersten Spiel unentschieden gespielt. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft am Ende des Turniers?

Jähnigen: Wir hätten gewinnen können. Ich glaube, wir werden im Vorderfeld mitspielen.

SZ: Sie haben ja auch einen WM-Teilnehmer in Ihren Reihen.

Jähnigen: Ja, in unserer Mannschaft spielt Jamal Alhassan Arago. Er trägt die Nummer 28. Er gewann einen großen Wettbewerb und wird bei der Fußball-WM in Südafrika den symbolischen Anstoß beim Eröffnungsspiel am 11. Juni machen.