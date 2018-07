Deutsche Basketballer wahren Viertelfinalchance

Vilnius (dpa) - Der Olympiatraum von Dirk Nowitzki und Co. lebt weiter. Trotz einer schwachen Leistung in der ersten Halbzeit gewannen die deutschen Basketballer in Vilnius den Nervenkrimi gegen Vizeweltmeister Türkei mit 73:67 und wahrten damit bei der EM in Litauen ihre Chance auf den Viertelfinaleinzug. Bundestrainer Dirk Bauermann war die Erleichterung nach dem Sieg gegen die Türken anzumerken: Die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten dranzubleiben, habe nicht jede Mannschaft, sagte er. Das gebe Hoffnung.