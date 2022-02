Deutsche Basketballer feiern nächsten Sieg gegen Israel

Dank einer starken Aufholjagd im Schlussviertel haben die deutschen Basketballer in der WM-Qualifikation ihren dritten Sieg gefeiert.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gewann in Heidelberg gegen Israel mit 84:80 (39:34) und machte damit einen großen Schritt in Richtung der zweiten Gruppenphase. Deutschland übernahm mit dem zweiten Sieg gegen Israel innerhalb von vier Tagen die Tabellenführung in der Gruppe D.

Ende Juni und Anfang Juli stehen die abschließenden Duelle der ersten Gruppenphase in Estland und gegen Polen an. Bester deutscher Werfer war Maodo Lo von Alba Berlin mit 18 Punkten.

