Deutsche Bank bei Google-Börsengang dabei

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem am Seerhein in Konstanz verendet aufgefundenen Schwan ist das stark infektiöse aviäre Influenzavirus (HPAIV) des Subtyps H5 nachgewiesen worden. Nachdem Ende Dezember bei einem im Schwarzwald-Baar-Kreis aufgefundenen Mäusebussard der Virustyp H5N8 nachgewiesen worden war, ist das Seuchengeschehen nun auch wieder am Bodensee angekommen. Dies teilt das Landratsamt mit.

Der Fund des Mäusebussards zeige, dass neben dem Wassergeflügel inzwischen auch andere Wildvogelarten wie Greifvögel von diesem Virus erfasst sein können.