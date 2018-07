Deutsche Bahn: Keine Onlinebuchungen am Wochenende

Berlin (dpa) - Wichtiger Hinweis für Reisende der Deutschen Bahn: An diesem Wochenende (21. bis 22. Mai) sind keine Onlinebuchungen möglich. Als Alternative können Kunden ihre Tickets in Reisezentren, am Automaten oder per Telefon kaufen.

An den Reisezentren-Schaltern deutscher Bahnhöfe könnte es an diesem Wochenende (21. bis 22. Mai) voll werden. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag (19. Mai) mitteilte, wird das Buchungssystem auf der Internetseite bahn.de von Samstagabend bis Sonntagmittag für Wartungsarbeiten abgeschaltet. Der Kauf von Fahrkarten oder Reservierungen sei dort in dieser Zeit nicht möglich, hieß es. Als Alternative stünden aber die Reisezentren, die Kartenautomaten oder ein kostenpflichtiger telefonischen Reise-Service zur Verfügung.

Webseite der Deutschen Bahn