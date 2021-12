Deutlicher Heimsieg für TC Bad Schussenried

Mit einem souveränen 6:0-Heimsieg gegen den TC BW Vaihingen-Rohr haben die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried das zweite Saisonspiel in der Württembergstaffel gewonnen und die Tabellenführung gefestigt. Nun hat man der TCS am letzten Spieltag auswärts gegen die SF Schwendi am Samstag, 22. Januar 2022, die Chance sich erneut den Titel zu sichern.

Im Heimspiel gegen den TC BW Vaihingen-Rohr bekam es in der ersten Einzelrunde Linus Erhart mit dem Vaihinger Tony Holzinger zu tun. Der Ex-Profi verlangte dem für den TC Bad Schussenried spielenden Österreicher alles ab, letztlich setzte sich Erhart jedoch mit 6:4 und 7:6 verdient durch. Das zweite Match bestritt der Schussenrieder Spielertrainer, Bernd Elshof, gegen Kevin Wahl. Der aus Ulm stammende Wahl, der momentan in Vaihingen studiert, hatte gegen Elshof keine Chance und musste sich mit 0:6 und 0:6 geschlagen geben.

In der zweiten Einzelrunde trat für die Schussenrieder an der Spitzenposition David Gaissert gegen Finn Wolf an. Der Nachwuchsspieler der Vaihinger, der auf Position 249 in der deutschen Herrenrangliste und auf Position 29 in der deutschen U18-Rangliste zu finden ist, musste sich dem druckvollen Grundlinienspiel des Schussenrieders beugen und verlor deutlich mit 1:6 und 1:6. Das letzte Einzel des Tages bestritten das Schussenrieder Eigengewächs Michael Walser und Felix Jonathan Schlegel. Walser beherrschte seinen Gegner ebenfalls und setzte sich mit 6:2 und 6:0 durch. Insbesondere hatte Schlegel mit dem starken Aufschlag Walsers erhebliche Probleme, sodass dieser sich hoch verdient durchsetzen konnte.

Die Vaihinger musste danach aufgrund kleinerer Verletzungen das Zweier-Doppel gänzlich und das Einser-Doppel beim Stand von 1:0 für die Schussenrieder aufgeben. In den ersten beiden Heimspielen war zu gesehen, dass sich die Schussenrieder über den Winter fit gehalten haben, um im Sommer in der Regionalliga mit den starken Gegnern aus dem südwestlichen Raum Deutschlands mithalten zu können.