Deutlicher Derbysieg für Weingarten und früher Schock für Ravensburg

Ravensburg (sz) - Die Handballerinnen des TV Weingarten II haben in der Bezirksklasse das Derby beim TSB Ravensburg klar gewonnen. Für die Lady Rams gab es schon während des Aufwärmens einen Schockmoment und eine schwere Verletzung.

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – TV Weingarten II 14:31 (4:14). – Deutlicher Derbysieg für die Handballerinnen des TV Weingarten. Für den TSB Ravensburg gab es schon vor der Partie einen Schockmoment. Rückraumspielerin Sabine Snellgrove riss sich beim Aufwärmen die Achillessehne. Schmerzhaft für den TSB war dann auch das Spiel. Die Lady Rams kamen überhaupt nicht in die Gänge und lagen nach knapp einer Viertelstunde mit 0:8 zurück. Melanie Wistuba hatte zu diesem Zeitpunkt schon fünf Tore erzielt. Lisa Rieger brachte die Ravensburgerinnen dann immerhin auf die Anzeigetafel. An der Überlegenheit der Gäste änderte sich jedoch nichts. Weingartens A-Jugendtorhüterin Diana Zimmermann ließ erst nach 23 Minuten den zweiten Gegentreffer zu. Zur Pause hieß es 4:14.

In der zweiten Halbzeit schafften es die Lady Rams immerhin, in der Abwehr besser dagegenzuhalten. Torhüterin Leni Fischinger bewahrte ihre Mannschaft vor weiteren Gegentreffern. Im Angriff scheiterten die Gastgeberinnen allerdings an der kompakten Abwehr des TVW. Hauptsächlich durch Würfe von Livia Maidel und Marisa Schurr aus dem Rückraum kam der TSB wenigstens auf eine zweistellige Torausbeute. Bei Weingarten drehte in der zweiten Halbzeit Nadja Meier auf, die auf neun Treffer kam. Zudem feierte Priska Zimmermann ihr Comeback nach einer langen Verletzungspause. Mit 31:14 feierte der TVW letztlich einen deutliche Derbysieg in der Ravensburger Kuppelnauhalle.

TSB: Fischinger; Maidel (3), Schurr (3), Rieger (3/1), Bentien (2), A. Rodewald (2/1), Türk, Dahm (1), Hömberger, C. Rodewald, Horn – TVW: Porombka, D. Zimmermann; Veit (1), Michel (1), Glatzer (4/1), Meier (9/2), Celahmetovic (1), Kiner (2), Jassniger (4), Hahn (1), Wistuba (5), P. Zimmermann, Schirmer (3), Richter.