Dettinger erhält Staufermedaille

Im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Landrat Heiko Schmid Reinhold Schneider aus Dettingen an der Iller die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg überreicht. Heiko Schmid zeichnete Schneider coronakonform unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften im Beisein seiner Familie und Dettingens Bürgermeister Alois Ruf aus.

„Mit Ihnen ehren wir heute einen Mann, der sich über viele Jahrzehnte hinweg in besonderem Maße für die Dorfgemeinschaft in Dettingen und damit für das Wohl unseres Gemeinwesens im Landkreis Biberach eingesetzt hat“, so der Landrat zu Reinhold Schneider bei der Verleihung. „Ihr Engagement war und ist geprägt von Ihrer kompetenten und hilfsbereiten Art, ohne sich dabei in den Vordergrund zu stellen. Wir haben deshalb allen Grund, Ihnen für diesen großartigen Einsatz zu danken.“

Seit über 30 Jahren engagiert sich Reinhold Schneider im Gemeinderat, ab 2009 als zweiter Stellvertretender Bürgermeister und seit 2018 als erster Stellvertretender Bürgermeister. Seit 1964 setzt er sich zudem für den SV Dettingen ein.

Schneider war viele Jahre aktiver Fußballer, Jugendtrainer, und zwölf Jahre lang Leiter der Fußballabteilung. Als langjähriger stellvertretender Vorsitzender und als Vorsitzender des Gesamtvereins hat er sich aber auch für die Belange aller Abteilungen des SV Dettingen eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist hier der Bau des Vereinsheims und der Bau der neuen Schießanlage für die Schützen in Dettingen.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Alois Ruf hat Ministerpräsident Kretschmann Reinhold Schneider die Medaille zuerkannt. Ruf lobte ebenfalls die Verdienste seines langjährigen Weggefährten: „In vorbildlicher Weise hast du stets für ein gutes Mit- und Füreinander von unseren Dettinger Vereinen gesorgt. Seit mehr als zwölf Jahren bist du ein sachlich, menschlich und charakterlich geschätzter stellvertretender Bürgermeister von unserer Gemeinde mit ihren 2600 Einwohnern. In der Bürgerschaft und im Gemeinderat hast du aufgrund deines schon viele Jahre sehr guten Verhaltens ein hohes Ansehen. Du hast dir die hohe Auszeichnung redlich verdient.“

Der sichtlich bewegte Reinhold Schneider bedankte sich für die Auszeichnung und die Worte von Landrat Heiko Schmid und Bürgermeister Alois Ruf, aber vor allem auch bei seiner Familie: „Ich danke vor allem auch denen, die mich unterstützt haben, meiner Familie und allen voran meiner Frau Marie-Luise, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand.“

Die Staufermedaille ist eine besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung. Mit der Staufermedaille sollen Verdienste um das Gemeinwohl gewürdigt werden, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinaus im Rahmen eines in der Regel ehrenamtlichen, gesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagements erworben wurden und über viele Jahre hinweg erbracht worden sind.