Derby steigt in Ersingen

Im SZ-Topspiel der Kreisliga A I geht es nur noch für Gastgeber Ersingen um wichtige Punkte. Die SG erwartet am Donnerstag (19 Uhr), Nachbar SV Oberdischingen, der bereits in Sicherheit ist.

SZ-Topspiel: SG Ersingen - SV Oberdischingen (Vorrunde 4:3). - SG-Abteilungsleiter Fritz Mayer ist sich sicher: „Noch drei Punkte, dann sind wir durch.“ Dass dieser noch nötige Sieg so schnell wie möglich gelingen soll, ist keine Frage. Gegen den SV Oberdischingen habe die SGErsingen immer gut ausgesehen, weiß Mayer. Zumal der Gastgeber alle Mann an Bord hat. Obwohl die beiden Vereine bei der Jugend Spielgemeinschaften haben, ist eine Rivalität da. Fritz Mayer tippt einen 2:1-Sieg. Nach dem überzeugenden Auftreten in Riedlingen müsste der SV Oberdischingen eigentlich mit breiter Brust zum Lokalderby antreten. „Das ist in jeder Runde unser Haupt-Lokalkampf“, sagt Oberdischingens Trainer Hartmut Pohl. Allerdings könne sich nicht einmal Roland Stirmlinger daran erinnern, wann der SVO gegen Ersingen letztmals gewonnen habe.

Im Gegensatz zum Spiel in Riedlingen kann der SV Oberdischingen in Ersingen nicht in stärkster Besetzung antreten. Unter der Woche hat Oberdischingen Aufstellungsschwierigkeiten. Fehlen werden Andreas Schiele, Jochen Schulz, Christof Fesseler und Markus Plösch. Die Gäste wollen jedoch die Misserfolgsserie gegen die SG beenden. Zumindest ein Unentschieden hat Hartmut Pohl im Visier.

TSV Rißtissen - SG Griesingen (2:4). - Der TSV Rißtissen steht mit dem Rücken zur Wand. Ausgerechnet jetzt fehlen ihm wichtige Spieler. Jörg Spaniel wurde operiert, der Einsatz von Andreas Gaißmaier ist nicht sicher. Dabei braucht der TSV jeden Punkt, um unten raus zu kommen. Obwohl die SG Griesingen in letzter Zeit einige Niederlagen in Folge eingefahren hat, ist sie in der Form von Kirchen in Rißtissen Favorit.

FV Schelklingen-Hausen - SF Kirchen (2:4). - In diesem Spiel geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Der Gastgeber ist noch nicht überm Berg und muss sein Punktepolster verbessern, die SFKirchen aber müssen darauf achten, dass sie der TSG Rottenacker auf den Fersen bleiben. Eine Punkteteilung wäre für beide zu wenig.

SV Unlingen - TSG Rottenacker (2:1). - Die seinerzeitige Heimniederlage der TSG Rottenacker war die größte Überraschung des zweiten Spieltags. Die Unlinger sind jedoch zu Hause nicht so stark, dass sie den Sieg wiederholen könnten. Allerdings ist der SV Unlingen unberechenbar, sodass die TSG Rottenacker vorsichtig sein muss. Seit der Niederlage in Kirchen hat der Tabellenführer keinen Punkt mehr abgegeben.

SG Altheim - SV Niederhofen (2:0). - Während die SG Altheim die 40-Punkte-Grenze erreicht hat, sieht es um den SV Niederhofen nicht so gut aus. Die Gäste liegen zur Zeit auf dem Relegationsplatz 14 und müssen noch zulegen, um so schnell wie möglich den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.

SG Öpfingen - Spvgg Pflummern-Friedingen (6:4). - Die Gäste sind nach einem Zwischenhoch wieder von der Erfolgsstraße abgekommen und liegen auf einem Abstiegsplatz. Allerdings haben sie sich noch nicht aufgegeben. Die SG Öpfingen wird trotzdem als Sieger erwartet. Spielfrei sind die SF Donaurieden.