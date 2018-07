Der Zugverkehr ist ab Samstag eingeschränkt

Ab kommenden Samstag gibt es im Zugverkehr durch Ellwangen erhebliche Änderungen und Einschränkungen. Grund sind Brückenarbeiten in Aalen-Hofen. Sie werden bis zum 13. Juni dauern. Die angekündigten Bahnsteigarbeiten in Ellwangen indes beginnen erst im September.

Von unserem Redakteur Eckard Scheiderer

Knapp zwei Wochen lang wird die Straßenbrücke, die in Hofen über die Bahnlinie führt, in ihrer Tragfähigkeit verstärkt. Deshalb muss auch der Eisenbahnabschnitt zwischen Aalen und Goldshöfe komplett für den Zugverkehr gesperrt werden. Die Folge:

Der Intercity-Verkehr der Verbindung Stuttgart-Aalen-Ellwangen-Crailsheim-Nürnberg wird über die Murrbahn von Stuttgart über Waiblingen und Backnang nach Crailsheim umgeleitet.

Als Ersatz verkehren auf der Remsbahn Interregio-Express-Züge mit einem Anschluss in Aalen auf Direktbusse von und nach Ellwangen. Diese Direktbusse fahren wie die IC-Züge im Zweistunden-Takt.

Zwischen Aalen und Goldshöfe hält die Bahn ihren Verkehr ausschließlich mit Ersatzbussen aufrecht. Zwischen Goldshöfe und Ellwangen fahren zusätzlich zu den Direktbussen von und nach Aalen Regionalbahnen beziehungsweise von und bis Crailsheim Regionalexpress-Züge.

Hierbei gilt, dass die Züge in Richtung Goldshöfe bis zu 20 Minuten früher verkehren als die Züge im Regelfahrplan, die Züge in Richtung Crailsheim rund zehn Minuten später als üblich. Dabei halten in beiden Richtungen nicht alle Züge in Schrezheim. Als Ersatz gibt es für diesen Fall zusätzliche Ersatzbusse zwischen Schrezheim und Ellwangen.

Direkter Anschluss an das Intercity-Netz besteht für die Reisenden aus Ellwangen via Regionalzüge dann wieder in Crailsheim.

Mehr zu den Einschränkungen und den Bahnsteigarbeiten in Ellwangen lesen Sie in der Ausgabe der Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten vom 27. Mai.