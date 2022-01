Das Theater Ravensburg präsentiert am Freitag, 21. Januar, um 20 Uhr das Theaterstück „Der Zigeunerboxer“ von Rike Reiniger mit Alex Niess in der Titelrolle. Das berichtet das Theater in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es darin, dass der sinto-deutsche „Zigeuner-Boxer“ Johann „Rukeli“ Trollmann, auf dessen Biografie Rike Reinigers Monolog basiert, 1933 die Deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht gewann. Doch einige Tage später wurde ihm der Titel vom Deutschen Boxsportverband wegen „armseligen Verhaltens“ wieder aberkannt. Als ein neuer Kampf angesetzt wurde, in dem Rukeli weder tänzeln noch ausweichen durfte, betrat der „Zigeuner-Boxer“ den Ring mit blond gefärbten Haaren und weiß bestäubter Haut. Fünf Runden nahm er die Schläge des anderen Boxers deckungslos hin, bis er schließlich k.o. ging.

Er verlor seine Boxlizenz und wurde 1942 in ein Konzentrationslager gebracht, wo sich die SS-Soldaten damit vergnügten, den ehemaligen Boxer nach Belieben zusammenzuschlagen. 1944 wurde er in einem Außenlager ermordet. Aus der Perspektive von Rukelis langjährigen Gefährten Hans beobachtet der Zuschauer, wie sich die Geschichte immer weiter zuspitzt. Inszeniert wurde dieses Stück von Emrah Elciboga. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Tel. 0751 / 233 64 (Do-Sa 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de.