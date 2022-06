Der Zauberer Marv und Live-Bands beim Open-Air

Mit drei Veranstaltungen will das Team der Gemeindebücherei ihr 35-Jähriges Bestehen feiern. Der Auftakt ist am Samstag, 2. Juli, um 18.30 Uhr mit einem Angebot für Familien und Kinder. Profi-Zauberer „Marv“ aus Geislingen hat schon mit acht Jahren angefangen zu zaubern. Einige Jahre später, 2014, war er einer der ersten drei Preisträger bei den deutschen Jugendmeisterschaften und ist seither offizielles Mitglied des Magischen Zirkels von Deutschland. Es folgten Auftritte in Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und im Fernsehen.

Ab etwa 20.30 Uhr sorgt die Rockband Target aus Ulm auf dem Festplatz vor der Berghalle absolut live und authentisch für Rockkonzert-Stimmung. Die Bandmitglieder Heri Autenrieth (Gründer der Band 1975), Hans Werndl, Udo Schäfer und Fabian Bucher sind zum Teil auch in anderen Formationen wie beispielsweise in klassisch orientierten Orchestern aktiv. Dieser musikalische Background bietet eine große Bandbreite authentischer Live-Musik mit Rock-Hits nicht nur aus den 70ern, nah am Original-Sound.

Am Samstag, 9. Juli, um 20 Uhr wird das Jubiläumsfest vor der Berghalle mit der Band „Maximum Deutschrock“ fortgesetzt. Mit Moderationen und Musik lädt die vierköpfige Band das Publikum zu einer musikalischen Zeitreise durch Deutschland ein: Vom Wirtschaftswunder bis zum Mauerfall, vom deutschen Schlager über den Deutsch-Rock der 60er, die wilden Rock-Ladies der 70er bis hin zur Neuen Deutschen Welle in den 80ern. Populäre Songs und Zeitgeschichte werden verknüpft und deutsche Musikgeschichte auf originelle Weise nachgespielt.

Bei schönem Wetter finden alle Veranstaltungen auf dem Festplatz vor der Berghalle statt. Bei schlechtem Wetter im Karl-Ehmann-Saal der Berghalle Heroldstatt. Der Eintritt ist frei.