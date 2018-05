Laupheim - Sobald die Füße aus dem Bett gehoben sind, geht es los: Man geht, legt Schritt für Schritt die Strecken des Alltags zurück. Wie viele Schritte mögen das sein? „Mir reicht’s“, sagt mancher Zeitgenosse. „Meist viel zu wenig“, schimpfen Mediziner, die Bewegungsmangel in der Gesellschaft beklagen und Empfehlungen geben. Heute gibt es Geräte, die helfen, das Maß der eigenen Bewegung zu messen. Ein Test im Rahmen der Outdoor-Serie ergibt teils überraschende Erkenntnisse: Zuhause geht man mehr als gedacht – dafür weniger an einem Steharbeitsplatz. Vielleicht am wichtigsten: Schon einfache Stadtstrecken, erst Recht Spaziergänge und Wanderungen summieren die Zahl der Schritte locker bis über das empfohlene Maß hinaus. Oder anders: Man muss keinen Ausdauersport betreiben, um Körper wie Geist gesund zu beleben.

Fitnesstracker oder auch einfach Schrittzähler heißen die Geräte, die helfen, die eigene Aktivität zu überwachen – und sich vielleicht dadurch zu Bewegung zu motivieren. Es gibt technisch aufwendige Apparate mit GPS und Apps, die Daten sammeln. Einfachere Geräte zählen nur Schritte. Harry Remane bietet in seinem Laupheimer Sportshop verschiedene Varianten an. Er stellt drei Stück zur Verfügung. Wir wählen kleine, einfache Geräte, die ohne App funktionieren. Damit sollen Testpersonen ermitteln, wieviel sie sich bewegen: an normalen Arbeitstagen, am Wochenende.

Lukas Braiger erklärt sich bereit zu dem Versuch. Der 20-Jährige arbeitet als begeisterter Friseur im Geschäft seiner Eltern mit. Er ist den ganz Tag stehend aktiv. Auch Dunja Neubauer macht mit. Die 51-Jährige liest seit kurzem bei der SZ zur Korrektur und ist gerne mit Hunden unterwegs, nicht nur mit ihrem eigenen. Und der Autor dieser Zeilen hängte sich ebenfalls von Freitagmorgen bis Sonntagabend einen Schrittzähler an: 55 Jahre, und als SZ-Redakteur bei der Arbeit überwiegend sitzend – aber auch gerne zu Fuß unterwegs.

Beim anschließenden Besuch zeigt sich der Friseur verblüfft: „Ich hätte gedacht, das ist mehr.“ Er trug das Gerät jeweils von 8.30 Uhr am Morgen bis 18 Uhr, wenn das Geschäft schließt, und kam am Freitagabend auf 5384 Schritte. Den ganzen Tag ist er auf den Beinen. Das strengt an, er trägt auch Schuhe mit weicher Polsterung – aber besonders viele Schritte machte er nicht. 5637 waren es am Samstag, für ihn ebenfalls ein Arbeitstag. Lukas Braiger weiß: „Wenn viel los ist, wird man schon durch den Laden gejagt.“ Aber tatsächlich, so resümiert er, stehe er ja die meiste Zeit oder gehe ganz langsam. Am Sonntag kamen dann noch einmal knapp 5000 hinzu. Das war denn überwiegend das Relaxen im Sitzen oder Liegen – und ein kleiner Spaziergang zur Radel-Veranstaltung auf dem Marktplatz. „Das Wetter genießen“, lautete das Motto.

Dunja Neuauer hat gesundheitlich unterschiedliche Tage hinter sich: Ein Knie schmerzte. Deshalb ließ sie den Freitag ruhig angehen, werkelte lediglich in Haus und Garten, war kurz einkaufen mit dem Fahrrad. blieb bei unter 1000 Schritten. Die Runde mit dem Hund am Ende aber schraubte ihre Schrittzahl doch noch auf fast 5700. Samstag ging es besser. Sie besuchte einen Freund, machte einen Ausflug mit kleiner Wanderung am Blautopf – und registrierte am Abend 11 455 Schritte. Das rächte sich mit neuen Knieschmerzen – und schlug sich am Sonntag nieder mit nur noch 6927 Schritten: „das Nötigste im Haus“ und einmal mit dem Hund raus. Sie stellte fest: Es ist erstaunlich, wie viele Schritte man schon im Haus macht. Aber die Masse kommt von ihren Ausflügen – auch den kleinen.

Das bestätigt der Versuch am eigenen Leib. Die vielen Stunden am Schreibtisch bringen nicht viel Weg– einige hundert Schritte. Aber die tägliche Strecke von und zur Arbeit: Die vier Mal 700 Meter ergeben alleine rund 4200. Dann die 400 Meter zum Termin (und retour) zu Fuß – machte am Freitag eine Summe von 8012. Samstag und Sonntag stehen im Zeichen von Ausflügen: eine Fotokreis-Exkursion in die Natur macht alleine 11 000 Schritte. Dazu Einkauf, Stadtspaziergang – das Gerät misst insgesamt über 17 000. Das Wetter lockt am Sonntag zur Wanderung bei Ochsenhausen – eine Lieblingsbeschäftigung. Diese 14 Kilometer (ab Auto), der morgendliche Brötchenweg und zuletzt der müde Marsch zum Sofa summieren sich Sonntagabend auf etwas über 21 000 Schritte. Da tut die wohlige Schwere in den Beinen richtig gut.

Im Gespräch: den inneren Schweinehund überwinden!

Laupheim - Dr. Thomas Brummer ist Chefarzt Medizinische Klinik/Kardiologie der Sana Kliniken im Landkreis Biberach. Unter seiner Leitung werden in Biberach jährlich rund 1200 Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt - davon circa 350 bei akuten Notfällen. Er kennt den Zusammenhang zwischen Bewegungsmangel und Kreislauferkrankungen. Im Gespräch erklärt der Mediziner, worauf es ankommt.

Frage: Es wird immer wieder betont, dass die meisten Menschen sich zu wenig bewegen. Was heißt das eigentlich? Welche Bewegung ist als fehlend genau gemeint?

Brummer: Bewegungsmangel wurde lange Zeit als Risikofaktor für die Entstehung von Krankheiten unterschätzt. Heute wissen wir jedoch aus zahlreichen Untersuchungen, dass Bewegungsmangel beispielsweise einen zentralen Risikofaktor für die Entstehung der Arteriosklerose (Erkrankungen der arteriellen Blutgefäße) darstellt. Damit kann regelmäßige Bewegung als wichtiges „Medikament“ im Kampf gegen den Herzinfarkt angesehen werden. Die optimale Bewegungsform stellt dabei regelmäßiger Ausdauersport dar; Kraftsport ist hier eher weniger geeignet.

Was sind die häufigsten Folgen von Bewegungsmangel bei uns?

Bewegungsmangel kann zu Übergewicht, erhöhten Blutfetten und Bluthochdruck führen. Auch die Entstehung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) wird begünstigt. Die genannten Risikokrankheiten, aber auch der Bewegungsmangel selbst tragen wiederum maßgeblich zur Entstehung und zum Fortschreiten der koronaren Herzerkrankung bei. Für mehr als zwei Drittel der Todesfälle in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich. Das bedeutet hierzulande etwas mehr als 350 000 Menschen im Jahr. Aber auch andere Erkrankungen wie Arthrose und Osteoporose treten bei Bewegungsmangel vermehrt auf. Menschen, die sich wenig bewegen, sind zudem anfälliger für Infekte. Wer sich hingegen regelmäßig bewegt, fördert aktiv seine Gesundheit, beugt Herz- und Gefäßerkrankungen wirksam vor und fühlt sich in der Regel generell fitter und agiler.

Es gibt Empfehlungen für eine Mindestmenge an Bewegung pro Tag, in Strecken oder in Zeit. Wie viel Bewegung und welche würden Sie empfehlen?

Ich empfehle meinen Patienten ein regelmäßiges Ausdauertraining (zum Beispiel Schwimmen, Joggen, Radfahren, Nordic Walking, flottes Gehen). Das Training sollte drei bis fünf Mal pro Woche über cirka 30 Minuten durchgeführt werden. Generell ist es gut, den Alltag so bewegt wie möglich zu gestaltet, um Beispiel Treppen statt Aufzug zu benutzen. Und auch im Alter sollte die Bewegung im Rahmen der eigenen Möglichkeiten beibehalten werden. Da bieten sich dann beispielsweise regelmäßige Spaziergänge an. Ein Schrittzähler kann hier unterstützen und einen Überblick verschaffen, wie viel man sich täglich bewegt.

Als Negativbeispiele für fehlende Bewegung gelten Menschen, die viel im Büro am Schreibtisch arbeiten. Was ist mit Menschen, die im Stehen arbeiten und dabei immer wieder kurze Strecken zurücklegen? Zum Beispiel Verkäufer-/innen, Friseur-/innen? Bewegen sich Bauarbeiter, Postboten oder sonst wie Handwerker schon kraft ihres Berufs über den Tag genügend?

Ab 7000 Schritten am Tag ist ein positiver Effekt belegt und es treten zum Beispiel weniger Herzkreislauferkrankungen auf. Auch den genannten Berufsgruppen würde ich dabei ein regelmäßiges Ausdauertraining empfehlen, da dies neben den körperlichen Effekten auch dem Stressabbau dienlich ist.

Wenn jemand sich dazu entschließt, durch Bewegung mehr für seine Gesundheit zu tun. Was würden Sie empfehlen, womit dieser Mensch beginnen sollte?

Das kommt natürlich auf die Gesamtsituation der betreffenden Person an. Faktoren wie Alter, Gelenkbeschwerden und Belastbarkeit bestimmen natürlich die Intensität zu Trainingsbeginn maßgeblich. Nordic Walking, Schwimmen oder Radfahren sind natürlich optimal. Einem älteren Patienten würde ich regelmäßiges flottes Gehen raten. Dem gestressten Manager empfehle ich ein regelmäßiges Ergometertraining zu Hause vor dem Fernseher. Da gibt es dann keine Ausreden. Das wichtigste ist die Überwindung des „inneren Schweinehundes“.