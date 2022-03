Der Winter kehrt zurück: Wetterexperte rechnet mit bis zu minus 10 Grad

In den kommenden Tagen wird kalte Polarluft nach Deutschland geführt. Mit der frühlingshaften Witterung, den milden Temperaturen und den vielen Sonnenstunden ist erstmal Schluss. Wetterexperte Roland Roth rechnet sogar mit einer letzten Möglichkeit für Wintersportler.

Allergiker können wieder durchatmen - die enorme Trockenheit hat vorerst ein Ende und der Saharastaub auf Autos und Dächern wird weggewaschen. Ab der Wochenmitte rechnet Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried mit Regen in der Region.

Trotzdem zweifelt er kaum noch an dem Rekord, der sich Ende des Monats einstellen könnte. Denn, nach den aktuellen Daten ist der März der trockenste seit über 100 Jahren. Mehr als 10 Liter Regen bräuchte es im Durchschnitt noch, um das zu ändern.

"Vollbremsung" für den Frühling

"Für die Trockenheit war nicht nur der fehlende Niederschlag entscheidend. Der häufig wehende Wind aus Osten brachte nur wenig Luftfeuchtigkeit mit sich und die hohe Sonneneinstrahlung hat viel Wasser verdunsten lassen und die Trockenheit erhöht", sagt Roth der "Schwäbischen Zeitung".

Der voraussichtlich sonnenreichste März wird bewölkt und kühl enden. Bereits am Donnerstag wird das Thermometer nicht mehr über einstellige Werte hinaus kommen, befürchtet Roth. "Wir erleben auf der Fahrt in den Vollfrühling eine Vollbremsung".

Der Spätwinter kehrt nochmals zurück und das mit voller Härte, liest Roth aus den Wetterdaten:

Es ist nicht auszuschließen, dass die Temperaturen sogar unter die Tiefstwerte des gesamten Winters fallen.

Wenn es keine schützende Wetterdecke in der Nacht auf Sonntag beziehungsweise in der Nacht zu Montag gebe, und die Sterne funkeln, könnte es in Niederungen bis zu -10 Grad geben.

"Vielerorts wird es auch nochmal weiß werden", sagt Roth. Auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu könnte sogar die Möglichkeit bestehen, das letzte Mal auf die Skier zu stehen, jedenfalls schließt der Wetterexperte das nicht aus.

Roth: Schneefälle selbst am Bodensee möglich

Selbst am Bodensee seien Schneefälle möglich. Der Kälteeinbruch komme glücklicherweise früher als im Jahr 2017 als der Frost am Bodensee die Obstblüte sterben ließ.

Roth betont, dass wetterempfindliche Pflanzen besser noch nicht auf den Balkon gestellt werden, ins Freie führende Wasserleitungen noch nicht in Betrieb genommen werden und Autofahrer mit dem Wechsel der Reifen auf jeden Fall noch warten.

Im Laufe der Woche soll es allmählich wieder milder werden. Die Werte der vergangenen Tage dürften laut Roth aber nicht vor Mitte April erreicht werden.