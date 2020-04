Der Vorsorgeordner von Schwäbisch Media – jetzt auch digital

Klare Verfügungen und Vollmachten sind wichtig, denn Sie machen es Ihren Angehörigen damit einfacher, Entscheidungen in Ihrem Sinne und nach Ihren Wünschen zu treffen, wenn Sie selbst – aus welchen Gründen auch immer – nicht in der Lage dazu sind. Ein entsprechender Vorsorgeordner mit Vorsorge-, Informations- und anderen Vollmachten, mit persönlichen Angaben, einem Testament oder auch einer Bestattungsverfügung ist dabei äußerst hilfreich. Schließlich soll Ihr persönlicher Wille auch in schwierigsten Situationen gelten.

Bei Schwäbisch Media erhalten Sie einen professionell aufbereiteten Vorsorgeordner. Er enthält zahlreiche Formulare für die wichtigsten Verfügungen und Vollmachten. Darüber hinaus bietet er viele nützliche Informationen und Hinweise. Der Ablageordner ist so aufgebaut, dass jederzeit einzelne Seiten aktualisiert und ausgetauscht oder ergänzt werden können. Die Formulare sind alle auch einzeln erhältlich. Zudem sind die Vollmachten und Verfügungen allesamt kopiergeschützt, das heißt, sie können im Nachhinein nicht verändert oder manipuliert werden.

Ein Beispiel:

Peter R. (61) hat nach einem Arbeitsunfall Probleme mit seiner rechten Hand. Die Finger sind unbeweglich geworden, er kann nichts halten und mit der rechten Hand auch nicht mehr schreiben. Das Umgewöhnen auf die linke Hand fällt ihm sehr schwer. Dabei würde er so gerne einige Dinge schriftlich regeln und seine Wünsche festhalten – für Zeiten, in denen er vielleicht selbst nicht mehr in der Lage dazu ist. Durch seinen Unfall hat er klar erkannt, wie wichtig im Ernstfall persönliche Verfügungen und Vollmachten sind. Doch wie kann er dies mit seiner kaputten Hand bewerkstelligen?

Praktische Alternative: bequem am PC ausfüllen

Den Schwäbisch Media-Vorsorgeordner mit 98 Seiten gibt es auch digital. Er entspricht eins zu eins dem Printordner und Sie können die Formulare bequem am PC ausfüllen – auch wenn Sie gesundheitlich gehandicapt sind und handschriftliche Probleme haben. Ein weiterer Vorteil: Spätere Änderungen oder Aktualisierungen sind digital leichter vorzunehmen, da auf den Formularen nur einzelne Felder korrigiert beziehungsweise aktualisiert werden müssen. Eine Manipulation kann zudem ausgeschlossen werden: Die digitalen Ordner sind personalisiert, jeder Käufer erhält sein persönliches Exemplar. Wichtig ist: Sie sollten den von Ihnen bearbeiteten digitalen Vorsorgeordner nach Fertigstellung auf jeden Fall einer Vertrauensperson zugänglich machen – entweder in ausgedruckter Form oder als digitale Version, abgespeichert in einer Cloud oder auf einem USB-Stick.

Vorsorgeordner

