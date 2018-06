Der vorletzte Schritt zur Bezirksliga

Der SV Vogt und der SV Eglofs treffen am Dienstagabend in der Aufstiegsrelegation zur Fußball-Bezirksliga aufeinander. Ab 18 Uhr ermitteln die beiden Vizemeister aus der Kreisliga A I beziehungsweise A III in Haslach den Gegner des TSV Tettnang.

Während Eglofs bereits ein Relegationsspiel absolviert hat, geht Vogt ausgeruht in die Partie, da der SVV in diesem Jahr als Vertreter der Kreisliga A I ein Freilos hatte. Eglofs dagegen hat bereits ein hartes Duell gegen die SpVgg Lindau (Kreisliga A II) hinter sich, die am vergangenen Freitag erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 niedergerungen wurde. Doppeltorschütze war Pascal Rasch, auf dessen Treffsicherheit die Eglofser auch gegen Vogt hoffen. Aber auch der SV Vogt hat mit Torschützenkönig Simon Sonntag und Robin Völkel zwei torgefährliche Spieler.

Beide Mannschaften haben sehr gute Rückrunden hingelegt und mussten sich jeweils nur einem besseren Team geschlagen geben (FC Lindenberg in der A III, SV Fronhofen in der A I). In der Rückrunde waren Eglofs und Vogt sogar die punktbesten Mannschaften in ihren Ligen. Vogt schaffte auf der Zielgeraden einen enorm wichtigen Sieg gegen die TSG Bad Wurzach und überholte die lange sehr ambitionierten Riedstädter noch und verwies sie auf den enttäuschenden Platz drei. „Die Relegation ist ein Bonus“, sagt Vogts Trainer Werner Tangl. Alle würden sich freuen, vor großer Kulisse ein „Endspiel“ zu bestreiten. Vielleicht ja sogar noch ein zweites am Samstag. „Wir wollen aufsteigen“, bekräftigt Tangl. Außer den Langzeitverletzten hat er alle Mann an Bord. Nur hinter dem Einsatz von Benjamin Mähr stehe ein Fragezeichen. Dass Vogt einen Vorteil hat, weil die Mannschaft aussetzen durfte, glaubt Tangl nicht unbedingt. Eglofs sei dafür durch die Partie gegen Lindau im Rhythmus geblieben.

Netzer muss berufsbedingt passen

„Vogt ist nochmal eine Klasse besser als Lindau“, sagt SVE-Trainer Klaus Schmähl über den kommenden Gegner, von dem er unter anderem Torjäger Sonntag noch aus gemeinsamen Wangener Zeiten kennt. Das werde eine „ganz harte Nuss“ für Eglofs. Aber: „Chancenlos sind wir gewiss nicht.“ Außer dem beruflich verhinderten Daniel Netzer könne er auf alle Spieler zurückgreifen, freut sich Schmähl.

Auf den Sieger der Partie am Dienstagabend im Stadion des SV Haslach wartet am Samstag, 23. Juni, um 15 Uhr der TSV Tettnang. Dieser hat es auf auf den Relegationsplatz der Bezirksliga Bodensee geschafft. Die Tettnanger werden sicher sehr genau hinschauen, wer da im Duell Eglofs gegen Vogt die Oberhand behält.