Der Verrohung etwas entgegensetzen,so wie meine Großmutter

Der Klimawandel ist in aller Munde. Manches Wetterextrem wird ihm angelastet. Auch unsere Region hat es leider unlängst wieder getroffen.

Beobachten wir aber nicht gerade in unserem Land und etlichen Ländern Europas auch noch einen ganz anderen Klimawandel? Rettungskräfte werden angepöbelt, behindert oder gar tätlich angegangen. Angst, Wut, Hass versetzen Menschen in einen Angriffs- und Hetzmodus. Was ist die Ursache? Absterben seelischer und geistiger Wurzeln erzeugt Haltlosigkeit. Hinzu kommen hässliche Wirbelstürme, die rücksichtslos über den Atlantik und die Weltmeere ziehen und mit ihrer Wucht so manches Dach abdecken, unter dem man sich bislang sicher zu fühlen glaubte.

Wie gut, könnte man meinen, dieser Verrohung etwas entgegenzusetzen und beispielsweise per Erlass dem Kreuz wieder einen sichtbaren Stellenwert einräumen. Wenn jedoch der Eindruck entsteht, dass dieselben Leute scheinbar bedenkenlos die zentralen Werte, die sich mit dem Kreuz verbinden, auf dem Altar von Macht und Taktik opfern, empfinde ich das als blanken Hohn. Eine „Psychose über das Thema Zuwanderung“ nennt es Papst Franziskus (Spiegel Online 20.06.2018). „Ihr Schlangenbrut“ (Mt 3,7) geißelt ein Prediger und Prophet vor 2000 Jahren die Doppelbödigkeit von Menschen, die zu ihm an den Jordan kamen, wo er Umkehr und Buße predigte.

Bei all dem kommt mir der Gedanke von Hölderlin in den Sinn: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ (Patmos 1803). Spontan verbinde ich damit das Bild von einer tapferen Frau, Jahrgang 1896; zwei Weltkriege und zwei Geldentwertungen hat sie durchgemacht. Der Splitter einer Granate hinterließ eine zehn Zentimeter lange Narbe an ihrem rechten Arm; er war die Folge von Kampfhandlungen, mit denen amerikanische und französische Truppen Deutschland von Nazi-Verbrechern befreien mussten, die ihren Mann ermordet haben. Ihr eigenes Leben hing an einem seidenen Faden. Doch all das hat sie nicht verbittert, sondern zur Kämpferin gemacht. Mit einer kleinen Landwirtschaft hat sie sich durchgeschlagen und mit ihrer positiven, vorwärts gerichteten Grundhaltung trug sie, wie viele andere damals auch, mit zum Wiederaufbau unseres Landes bei. Aufgrund durchlebter Not wusste sie die Dinge des Alltags noch ganz anders zu schätzen und nachhaltig zu verwerten. Statt fordernder Selbstverständlichkeitsmentalität war bei ihr eine Haltung von Dankbarkeit zu spüren, auch Gott gegenüber. Ich habe ihr viel zu verdanken, vor allem auch meinen Glauben – sie war meine Großmutter.

Hoffnung macht mir auch mein hochgeschätzter Namenspatron, an den ich an diesem Tag ganz besonders denke: „Kehrt um, denn das Reich Gottes will uns nahe sein“. Seit meiner Jugend trage ich die Melodie eines Liedes in mir, wo es heißt: Wenn jeder nur ein wenig Liebe, nur ein wenig Friede bringt als Opfer dar, wird alles wieder schöner, alles wieder heller; Gottes Reich wird endlich wahr. Wenn ich mir heute etwas wünsche, dann dies und nur dies.