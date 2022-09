Der Verkehrsverbund TUTicket hat ein neues Gesicht

Tuttlingen (sz) - Zum 1. August hat Jörg Sattelmayer die Amtsleitung des Nahverkehrsamtes mit seiner kommunalen Nahverkehrsorganisation, dem Verkehrsverbund TUTicket übernommen. In seiner Sitzung am 27. Juli hatte der Kreistag den 34-jährigen zum Amtsleiter gewählt.

Jörg Sattelmayer ist Geograph und war, wie das Landratsamt berichtet, von März 2017 bis Oktober 2020 in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung als Wirtschaftsförderer des Landkreises Tuttlingen tätig. Im November 2020 wechselte Sattelmayer zum Nahverkehrsamt und hatte seit Oktober 2021 die Funktion des stellvertretenden Amtsleiters sowie Sachgebietsleiters für Technik, Planung und Digitalisierung inne.

Künftig ist Jörg Sattelmayer als Amtsleiter Ansprechpartner in allen Fragen des Nahverkehrs im Landkreis Tuttlingen. Zu seinen Arbeits-schwerpunkten in den kommenden Monaten zählen die Tariffusion in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die geplante Einführung eines On-Demand-Verkehrs sowie die Infrastrukturmaßnahmen im Landkreis Tuttlingen zur Umsetzung des neuen Ringzug-Betriebskonzepts.