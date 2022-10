Der VC Baustetten sichert sich die ersten drei Punkte

Baustetten (sz) - Am vergangenen Wochenende waren die Herren des Volleyballclubs Baustetten (VCB) zu Gast beim SG Volley Neckar-Teck II und konnten sich dort drei Punkte sichern. Am kommenden Wochenende sind auch die Damen im Einsatz, kündigt der Verein in einer Mitteilung an.

Die Gastgeber hätten überhaupt nicht gut ins Spiel gefunden und das habe der VCB zu nutzen gewusst, heißt es. Mit starken Aufschlagserien und ebenso starken Angriffen setzten sie die Gegner so unter Druck, dass die gerade mal neun Punkte im ersten Satz erreichen konnten. Es sei klar gewesen, dass es in Satz zwei und drei nicht mehr so einfach werden wird, trotzdem hätten es die Herren auch da geschafft ihre Leistung konzentriert aufs Feld zu bringen, so der Verein.

Vor allem das gute Aufschlagspiel der Baustetter sei unter anderem der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Mit einem glatten 3:0 Sieg fuhren die Herren des VCB nach Hause und sind zufrieden mit dem gelungenen Saisonstart.

Die erste Damenmannschaft ist am Sonntag, 9. Oktober, beim TSV Eningen zu Gast. Ein alt bekannter Gegner für den VCB. Die letzten zwei Spiele konnten die Baustetterinnen für sich entscheiden, jedoch seien die Gastgeber absolut nicht zu unterschätzen. Da auch die Damen 1 viele neue Gesichter in dieser Saison haben, werde es nicht die leichteste Aufgabe für Trainergespann Moritz Angele und Georg Heß.

Die Damen 2 sind zu Gast beim SG Volley Alb/Brenztal II. Die Mannschaft um Trainergespann Ekkehard Bischof und Marius Rodi tritt zum ersten mal in der Bezirksliga an. Das werde mit Sicherheit nicht einfach für das junge Team werden, trotzdem wollen auch sie ihr Können unter Beweis stellen und direkt die ersten Punkte sammeln, versichert der Verein.