Der US-Militärschlag nach Giftgasangriff in Syrien 2017

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zum Aalener Berufschulzentrum ausgerückt.

Wie die Polizei mitteilt, waren an einer Fräßmaschine in der Werkstatt der Technischen Schule überhitzte Späne in Brand geraten, wodurch die Maschine in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es enstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Ein Lehrer und ein Schüler konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Gebäudeschaden war nicht entstanden.