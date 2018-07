Der Unions-Kompromiss im Asylstreit

Von Schwäbische Zeitung

Das Kinder- und Heimatfest in Weißenau am kommenden Wochenende wird überschattet von einem tragischen Todesfall: Rolf Schramm (66), die rechte Hand des Festkommissionsvorsitzenden Ulrich Höflacher und dessen Vorgänger, ist völlig überraschend gestorben. Der plötzliche Herztod hat einen Mann ereilt, der sich von Kindesbeinen an mit Leib Seele für das Weißenauer Fest engagiert hat und mitten in den Vorbereitungen steckte. Er hinterlässt im Kommissionsvorstand, in dem er als Schriftführer für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für viele ...