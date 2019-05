Der umfangreich sanierte Gosheimer SV-Sportplatz ist fertig

Im Rahmen einer kleinen Feier hat der SV Gosheim am frühen Freitagabend im Sportheim einen anerkennenden Schlussstrich unter die umfangreichen, durch viel Eigeninitiative organisierten Sanierungsarbeiten am und um das Hauptspielfeld gesetzt (wir haben berichtet). Bei Freibier, einem Gläschen Sekt und einem leckeren Buffet erinnerte Alexander Zisterer als Vorsitzender an die rund zwei Jahre dauernden Arbeiten. Interessiert hörten die Gäste, unter ihnen Gosheims Alt-Bürgermeister Bernd Haller, sowie einige Sponsoren und ehemalige Aktive dem Vortrag zu. Selbst zwei Wehinger Gemeinderäte waren zu dieser offiziellen Einweihungsfeier gekommen, die allerdings erst dann so richtig Sinn macht, wenn das Spielfeld einmal bespielbar ist. Seitens der Gemeinde gab es niemand, der dem SV Gosheim offiziell gratulierte: Bürgermeister Andre Kielack hatte sich entschuldigen müssen. Zisterer belegte mit Bildern, wie das Sportgelände unter anderem durch viel Eigenleistung zu neuem Leben erweckt wurde. Dabei beeindruckte eine kurze Filmsequenz, die zeigte, dass der Sportplatz auch einmal als Freibad eine gute Figur hätte abgeben können. Mit dem neuen Sportplatz habe man, so Zisterer, eine gute Basis geschaffen für die nächsten Jahre. Er versprach spannende und erfolgreiche Spiele auf dem neuen Grün, sprachs und leitete zum gemütlichen Teil über. (rm)

Foto: Richard Moosbrucker