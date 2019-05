Der TuS Immenstaad wird 100

Immenstaad (hke) – Der TuS Immenstaad feiert 2019 mit mehreren Veranstaltungen sein 100-jähriges Bestehen. Den „Immenstaader Hungermarsch“ der Leichtathletik-Abteilung gibt es seit zehn Jahren – ab sofort kann man sich dafür anmelden.

Mit Staffelläufen in der Bachstraße am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr, geht der „6. Immenstaader Hungermarsch“ los. Für diese Auftaktveranstaltung können sich Mannschaften mit jeweils vier Personen, männlich oder weiblich und gemischte Teams, anmelden. Um 19 Uhr laufen Jugendliche bis 12 Jahre für 30 Minuten, um 19.40 Uhr laufen Jugendliche über 12 Jahre und Erwachsene für 40 Minuten in der Staffel um die Wette. Die Strecke ist 400 Meter lang.

Auf der alten Musikterrasse wird eine Bewirtung für Gäste und Teilnehmer angeboten. Dieses Jahr, im Jubiläumsjahr, sogar mit musikalischer Unterhaltung von den „Piccolos“.

Karin und Karl Jäger organisieren den Hungerlauf bereits seit Beginn. „Der Hungermarsch ist für uns auch nach zehn Jahren keine Routine. Es bewegt uns immer wieder aufs Neue, dass es weltweit und auch in der näheren Umgebung große Not gibt. Uns ist es sehr wichtig, diesen Menschen zu helfen.“

Das Motto heißt auch dieses Jahr wieder „Kindern eine Zukunft geben“. Der Erlös der Veranstaltung wird am Ende aufgeteilt für die beiden Kirchengemeinden und die Stephan-Brodmann-Schule.

Die Evangelische Kirchengemeinde will mit ihrem Anteil das regionale Projekt „Frauen- und Kinderschutzhaus“ der AWO Bodensee-Oberschwaben in Friedrichshafen unterstützen. Die Katholische Kirchengemeinde gibt das Spendengeld weiter an ein Heim der Salesianer-Schwestern für ältere und behinderte Waisenkinder in Nagpur in Indien. Die Stephan-Brodmann-Schule unterstützt bereits seit vielen Jahren das Straßenkinder-Projekt Arco-Iris von Pfarrer Neuenhofer in La Paz in Bolivien.

Beim Hungermarsch am Samstag, 29. Juni, wird auf zwei Strecken marschiert – gegen den Hunger in der Welt. Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um die Begegnung beim Gehen. Der Tag beginnt mit einem Ökumenischen Gottesdienst um 9 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus mit dem Chor „Kreuz und Quer“.

Um 10 Uhr starten Gruppen und Einzelläufer an der Kirche. Die 9-Kilometer-Strecke führt über den Trimmpfad, Leiwiesen, Reute und Kippenhausen zurück an die Kirche. Die 5-Kilometer-Strecke führt vom Trimmpfad über die Höhenen wieder zurück. Kinder werden begleitet.

Unterwegs gibt es Verpflegungsstationen, die von den Sponsoren Bäckerei Heger und Hotel Heinzler bestückt werden. An der Kirche versorgt die Katholische Frauengemeinschaft Marschierende und Zuschauer mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Alle Startgelder und vor allem die Spenden fließen in den großen Spendentopf. „Wir hoffen, dass sich zahlreiche Firmen-Teams, Freundeskreise und Kindermannschaften beteiligen. Beim Staffellauf gibt es drei Preise von Sponsoren für die besten Erwachsenen, für die Kinder Schokolade.“

Am Mittwoch, 29. Mai, will Familie Jäger auf dem Wochenmarkt für den Hungermarsch werben. Spenden werden bar oder per Überweisung gerne angenommen. Wer Kontakt aufnehmen will, kann auch anrufen unter Telefon: 07545 – 2269 oder per E-Mail: karl.karin.jaeger@t-online.de.

Für das 100-jährige Jubiläum des TuS Immenstaad erarbeitet Peter Daniel eine Festschrift. Am 25. Juni findet erstmals ein „Sepp-Herberger-Tag“ für Grundschüler im Sportzentrum statt. Am 20. Juli lädt der TuS zum „Tag des Sports“ mit Sport und Spiel in Teams und einer TuS-Olympiade für Groß und Klein ins Sportzentrum ein. Am 13. September feiert die Leichtathletik ihr 40-jähriges Bestehen. Der Festabend „100 Jahre TuS Immenstaad“ findet am 22. November in der Linzgauhalle statt.