Der TSV Wain holt die Ehrungen vom Jubiläum nach

Wain - An der Generalversammlung des TSV Wain blickte der 1. Vorsitzende Jürgen Fleck zurück auf ein Jahr, in dem die Corona-Pandemie alles fest im Griff hatte. Er bedauerte, dass viele Trainingseinheiten abgesagt werden mussten oder zumindest nicht wie gewohnt durchgeführt werden konnten. Bei den Ehrungen hatte die Sportkreispräsidentin und WLSB-Vizepräsidentin Finanzen Elisabeth Strobel alle Hände voll zu tun. Sie freue sich sehr heute bei „ihrem TSV“ zu sein und die Ehrungen machen zu können, so Strobel. Sie kam auch nicht mit leeren Händen, für den Verein brachte sie die Ehrenurkunde des WLSB mit, die dem TSV anlässlich des hundertjährigen Jubiläums verliehen wurde. Diese wollte sie doch persönlich überbringen und hat auf diese Gelegenheit gewartet. Elisabeth Strobel hat eine ganz persönliche Verbindung zum TSV Wain. Hatte sie doch, den jetzt über hundert Jahre alten Verein, selbst zehn Jahre als 1. Vorsitzende geleitet.

Geehrt wurden Simon Böhringer, Tobias Dolpp, Claudia Habdank, Franziska Habdank, Timo Kammerer, Jochen Kern, Markus Neuhauser, Cornelia Ottinger, Alexandra Schulnig und Andreas Zechel mit der TSV Ehrennadel in Bronze sowie Beate Böhringer, Ulrich Böhringer, Jessika Habdank, Hans-Jörg Schäfer, Marc Schauwecker und Monika Stock mit der TSV Ehrennadel in Silber. Mit der TSV Ehrennadel in Gold wurden geehrt Doris Hildenbrand-Gaißmaier, Ismar Wahl und Ulrich Walcher.

Für ihre Jugendarbeit wurden Günter Bopp, Sandra Festag, Karen Fuchs-Wolf, Klaus Held, Timo Kammerer, Benjamin Kollmetz, Monika Stock und Sonja Wehr mit der WSJ-Ehrennadel in Bronze geehrt. Die Ehrung mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze erhielten Jürgen Fleck, Jessika Habdank und Monika Stock. Die WLSB-Ehrennadel in Silber erhielt Josef Schumacher. Die Goldene Ehrennadel des WLSB erhielt Karl-Hans Walcher der seit über 50 Jahren die Kasse der Abteilung Leichtathletik führt.

Vom Schwäbischen Turnerbund gab es Ehrungen für Sandra Festag und Karen Fuchs-Wolf, jeweils die STB-Ehrennadel in Bronze und für Monika Stock die DTB-Ehrennadel. Die Ehrung mit der WLV-Ehrennadel in Silber erhielten Klaus Held und Sonja Wehr. Mit der DLV-Ehrennadel in Gold wurde Günter Bopp ausgezeichnet. Doris Hildenbrand-Gaißmaier und Ulrich Walcher erhielten für ihr langjähriges Engagement im Verein die Ehrenmitgliedsurkunde des TSV Wain und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.