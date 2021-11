Der TSV Eschach kann gegen ein Topteam befreit aufspielen

Mit dem Sieg in Laupheim im Rücken geht der TSV Eschach optimistisch ins nächste Heimspiel. In der Fußball-Landesliga hat der TSV am Sonntag (14.30 Uhr) den FV Biberach zu Gast. Biberach ist blendend drauf, den Eschachern fehlen wichtige Spieler.

Wenn Eschachs Trainer Philipp Meißner am Sonntag in die Wundertüte TSV greift – was kommt da raus? Das Engelchen oder das Teufelchen? „Schau’n mer mal“, sagt Meißner gut gelaunt. Diese gute Stimmung fußt auf dem überraschenden 2:1-Sieg seines Teams beim Meisterschaftsfavoriten FV Olympia Laupheim. Eine Woche zuvor hatte Eschach beim 0:4 zu Hause gegen Nusplingen sein anderes Gesicht gezeigt.

Meißner verweist darauf, dass sich seine Mannschaft vorher über einen langen Zeitraum kontinuierlich gesteigert hat. Nusplingen ordnet er als Ausrutscher ein: „Vielleicht hat es die Mannschaft ja auch gebraucht, mal eins auf die Fresse zu bekommen.“ In Laupheim stand jedenfalls der berühmt-berüchtigte Bus quer vor dem Eschacher Strafraum: „Die Jungs standen sehr kompakt und haben nur Flanken zugelassen“, meint der Trainer zufrieden. „Die Konzentration und die Leistung in den Zweikämpfen waren topp.“ Dazu eine ungewohnte Effizienz beim Ausnutzen der Torchancen: „Wir hatten drei gute Möglichkeiten – und zwei waren drin.“

Konzentration und Effektivität – das würde Meißner gerne mitnehmen in die Partie gegen das nächste Spitzenteam. Drei wichtige Säulen werden dabei voraussichtlich fehlen. Leon Dokland ist für einen Urlaub nach Hause nach Norwegen gereist, auch Julian Frommherz fehlt. Und beim erkrankten Fabian Elshani, der auch in Laupheim nur 20 Minuten gespielt hat, sieht Meißner nur eine Minimalchance auf einen Einsatz. „Dann werden eben andere brennen“, meint der Trainer. Rechtzeitig wieder einsatzbereit ist Linus Kleb.

Der FV Biberach präsentierte sich zuletzt in blendender Verfassung. Die 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen Laupheim und das magere 1:1 in Kehlen sind verarbeitet – die vergangenen fünf Partien haben die Biberacher gewonnen und dabei nur zwei Tore kassiert. „Die Biberacher sind ein Topteam“, sagt Meißner. „Wir machen uns keinen Kopf mehr über die Top Ten – aber wir machen uns einen Kopf um Punkte.“ Und auf die Tabelle schauen die Eschacher durchaus: Im Moment ist da nämlich ein ordentlicher Vorsprung auf die Abstiegszone. „Wir können gegen Biberach befreit auf den Platz gehen.“