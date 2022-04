Der Tschernobyl-Schock: So haben User von Schwäbische.de die Tage nach der Katastrophe erlebt

Die nukleare Katastrophe vom 26. April 1986. Ein Ereignis, das im betroffenen Südwesten viele prägte. So auch unsere User. Einige erzählen von Ihren Erinnerungen an diesen Tag und vor allem an die dann folgenden.

Am 26. April 1986 zieht nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl eine radioaktive Wolke von der Ukraine nach Belarus bis Westeuropa.

Regen spült die gefährlichen Partikel aus der Luft auf die Erde. Gerade in Baden-Württemberg und Bayern gibt es in den folgenden Tagen starke Niederschläge. Viele Menschen, die noch nicht um die Gefahr wissen, setzen sich dem Regen aus.

Der Schock sitzt tief. Auch über drei Jahrzehnte Jahre beschäftigt die schwerste Katastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft noch viele Menschen.

Es war 1.23 Uhr, als im Reaktorblock 4 des AKW in der damaligen Sowjetrepublik ein Test außer Kontrolle geriet. „Es war sommerlich heiß. Es herrschte Hitze“, erzählt der frühere stellvertretende Gebietsverwaltungschef, Nikolaj Stepanenko. Von einem Brand ist zunächst die Rede. Doch allmählich wird klar: Es ist ein Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall.

Eine bis heute beispiellose Explosion mit anschließendem Großfeuer schleuderte damals radioaktive Teilchen in die Luft. 190 Tonnen insgesamt, wie russische Experten in Moskau zum Jahrestag vorrechnen.

Wolken mit der gefährlichen Strahlung breiten sich bis nach Nord- und Westeuropa aus. Sie trifft neben der Nordukraine vor allem das benachbarte Belarus und den Westen Russlands. 160 000 Quadratkilometer gelten als verstrahlt - eine Fläche etwa zweimal so groß wie Österreich. Westliche Experten gehen von Zehntausenden Todesfällen aus.

Russische Experten gehen in aktuellen Studien davon aus, dass die Strahlenbelastung für die Bevölkerung 90 Mal höher war als in Japan nach dem Abwurf der US-Atombombe in Hiroshima 1945.

Heute überspannt ein glänzender Sarkophag aus Stahl die Ruine des explodierten Reaktorblocks.

Wir haben zum Jahrestag der Katastrophe unsere Userinnen und User gefragt: Wo waren Sie, als es passierte?

Hier ein Auszug an Antworten:

Die Angst vor möglichen Spätfolgen war überall greifbar.

Martha B.: Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Zuerst nahm man die Meldung aus den Medien zur Kenntnis, wie anderes Weltgeschehen auch. Doch in kürzester Zeit wurde einem bewusst, welche Gefahr damit auf uns zukam. Wir wohnten im Südosten Baden-Württembergs, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Da noch schönes Wetter herrschte, wollte man die Kinder nicht einsperren. Daher war ständiges Händewaschen angesagt, wenn sie von draußen hereinkam. Abends war tägliches Vollbad mitsamt Haarewaschen angesagt. Die Angst vor möglichen Spätfolgen war überall greifbar - als ich im Frühjahr 1987 zum zweiten Mal schwanger war, musste ich oft die Bemerkung "Wie kann man in einer solchen Situation ein Kind in die Welt setzen, hast du keine Angst vor einer Behinderung?" anhören. Gott sei Dank war das Kind gesund, aber das Echo von Tschernobyl hallte lange nach.

"The day after" stand ganz oben auf der Liste der Filme.

Axel G. via Facebook: Als es offiziell bekannt wurde, war ich in der Schule. Auf der Reichenau wurde alles umgepflegt und neu angepflanzt - was für eine Ironie. Es gab Jod-Tabletten. "The day after" stand ganz oben auf der Liste der Filme. Pilze und Wild sollte man nicht essen. Und es gab Verwirrung bei den verschiedenen Werten: Becquerel, Rad...?

Und wir standen mittendrin in der "Gelben Suppe".

Maximilian F.: Wir waren jung, stellten wie jedes Jahr kurz vor dem 1. Mai von der Landjugend aus den Dorfmaibaum. Dabei fiel satter Landregen und es gab einen gelblich schauernder Himmel. Jeder fand es komisch, wie es aussah, keiner wusste da, was es wirklich war. Erst Tage später kam dann die Wahrheit ans Tageslicht. Und wir standen mittendrin in der "Gelben Suppe" während des Regens beim Maibaumstellen.

Wir spielten Fußball im Regen.

Roswitha S.: Wir spielten Fußball im Regen und aßen Sauerampfer auf der Wiese.

Wir stellten unser Balkongemüse in den schönen, warmen Regen.

Harald S.: Ich kam gerade mit meiner Frau vom Joggen heim, als es kurz darauf zu regnen begann. Und weil es so schön regnete, stellten wir unser Balkongemüse in den schönen, warmen Regen.

Im Radio hieß es, es bestehe keine Gefahr für Leib und Leben.

Rafa P.: Ich bin Landwirt. Am Samstag-Nachmittag war ich auf dem Feld, um die Wiesen abzuschleppen. Dabei hörte ich die Ansprache von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann im Radio, es bestehe keine Gefahr für Leib und Leben. Tage später erfuhr ich, dass man auf keinen Fall die Wiesen abschleppen soll, damit keine Partikel aufgewirbelt werden. Da wurde schon Gemüse kompostiert und Spielplätze wurden gesperrt. Das werde ich nie vergessen.

Staub auf der Straße.

Manfred T.: Ich war im Jugendhaus Ravensburg. Als ich es verließ, hatte die Straße eine Art Saharastaub.

Das Thema Tschernobyl blieb ein Tabu.

Eugen B.: Der Sohn einer befreundeten Familie bekam Leukämie. Der Vater sprach mit dem behandelnden Arzt, ob die Krankheit seines Sohnes mit dem Unglück in Tschernobyl etwas zu tun haben könnte. Darauf antwortete der Arzt: "Sprechen sie das bitte nicht mehr an. Die Atomlobby in Deutschland ist so stark, dass wir Einschränkungen unserer Arbeit befürchten müssten, wenn wir das verbreiten würden, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Ich verspreche ihnen, dass wir alles Mögliche tun, um ihrem Sohn zu helfen." Das Versprechen hat er eingehalten. Der Junge hat die Krankheit überstanden. Das Thema Tschernobyl blieb ein Tabu. Die Atomlobby hat es sogar geschafft, dass der Hit "Burli" auf vielen Sendern nicht mehr gespielt werden durfte. Laut Aussage des Senders wäre der Text beleidigend gegenüber Behinderten. Komisch nur, dass dieses Lied den Behinderten gefallen hat. Dieses Lied war eine humoristische Beschreibung dessen, was durch eine Havarie eines AKW passieren könnte und das vielleicht etwas übertrieben, was wiederum den Damen und Herrn Atomlobbyisten nicht so gefallen hat und das letztendlich wohl der Grund für das Verbot war.

Da schien der Weltuntergang in greifbare Nähe zu rücken.

Anja M.: Ich war damals 15 und in der 10. Klasse. Wir hatten Redaktionssitzung unserer Schülerzeitung, als die Nachricht das erste Mal im Radio zu hören war. Von dem Moment an gab es kein anderes Thema mehr, da schien der Weltuntergang in greifbare Nähe zu rücken. Man erinnert sich wohl für immer daran, wann und wo man solche und ähnliche Nachrichten gehört hat. Ich weiß auch noch genau, wo ich war, als die Nachricht von 9/11 um die Welt ging.

Das Unglück wurde in der damaligen Sowjetunion ja erst mal totgeschwiegen.

Herbert S.: An den Berichten sieht man, dass sich die Menschen nicht an den Tag des Unglücks, sondern an die Tage danach erinnern. Das Unglück wurde in der damaligen Sowjetunion ja erst mal totgeschwiegen, erst nach und nach kam durch die Berichte von Funkamateuren über Kurzwelle die Wahrheit ans Licht und die radioaktiv verseuchten Gewitterwolken kamen nach meiner Erinnerung erst nach dem 1. Mai. In der letzten Aprilwoche war es noch richtig kalt, mit Schneeflocken bis in die Niederungen.