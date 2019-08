Der Trend geht zum Haushuhn - Immer mehr Menschen setzen auf das Ei vom eigenen Federvieh

Von Aalener Nachrichten und Remszeitung

Nach einem schweren Unfall im Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd war die B29 zwischen Stuttgart und Aalen am Donnerstag bis in den späten Abend hinein gesperrt, der Verkehr wurde durch das Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd umgeleitet.

Ein Gefahrguttransporter war nicht in den Unfall verwickelt. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr. Vier weitere Menschen wurden bei der Kollision schwer verletzt, einer leicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Aalen hatte um 13:45 Uhr der Fahrer eines Renault Twingo die ...