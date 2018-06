DER Touristik sagt Ägyptenreisen bis Ende September ab

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der kritischen Lage in Ägypten sagt jetzt auch der Veranstalter DER Touristik bis 29. September alle Reisen in das Land am Nil ab. Das gilt für alle sechs Veranstaltermarken ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen, wie ein Unternehmenssprecher sagte. DER Touristik bietet Urlaubern kostenloses Umbuchen oder Stornieren an. Gestern hatten bereits Tui Deutschland, Thomas Cook und Alltours Reisen in das Land bis Ende September abgesagt.