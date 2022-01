Der Theatersommer nimmt Fahrt auf

„Wir sind guten Mutes und wollen starten, auch wenn die Pandemie weiterhin wie ein Damoklesschwert über uns hängt“, schreiben die Mitwirkenden des Riedlinger Theatersommers in einer Pressemitteilung. Sie wollen nun endlich die Leinen ihres Schiffes von 2020 loslassen und das Stück „Donaustrand und Meeresrauschen“ aufführen. Die Vorstellungen sind in dem Zeitraum vom 29. Juni bis 10. Juli geplant. Am Donnerstag, 27. Januar, um 19 Uhr, treffen sich die Theaterspieler und solche, die es noch werden wollen im Dorfgemeinschaftshaus in Pflummern.

Die Regisseure Carola Schwelien und Peter Höfermayer vom Theater Lindenhof Melchingen werden das Theaterstück „Donaustrand und Meeresrauschen“ mit neuer Umsetzung vorstellen und weitere Informationen und Einblicke über und in die Proben, Kostüme und Spielort geben. Es gelten die gesetzlichen Vorgaben, das bedeutet 2G+ und FFP2-Maske.

Wer interessiert ist, aber am 27. Januar keine Zeit hat, darf sich per E-Mail an Andrea Traub (ja.traub@t-online.de) oder Roland Uhl (roland@uhl-riedlingen.de) wenden.

Der Riedlinger Theatersommer mit dem Stück „Donaustrand und Meeresrauschen“ von Carola Schwelien und Peter Höfemeyer,ist eine Veranstaltung der Stadt Riedlingen in Kooperation mit dem Theater Lindenhof und Bürgern aus Riedlingen und Umgebung.