Der Terminplan für die Restrunde steht

(zak/mac) - Der weitere Fahrplan der Landesliga, Staffel 4 steht. Die Nachholspiele sind terminiert. Am 19. März soll die letzte Vorrundenpartie absolviert sein. Sofern Corona mitspielt steht auch die Terminplanung für die danach folgende Auf- und die Abstiegsrunde. Diese sollen am 3./4. April beginnen. Nach Abschluss der Vorrunde wird die Liga in zwei Zehner-Staffeln geteilt. Die Mannschaften auf den Rängen eins bis zehn spielen den Aufsteiger und den Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation aus, die Mannschaften auf den Rängen elf bis 20 machen die Absteiger unter sich aus. Die Termine teilte Staffelleiter Andreas Schele den Vereinen in einer Mail mit. Angesichts der derzeitigen Corona-Lage überlegt sich der Staffelleiter aber Alternativmodelle - Wochenspieltage nicht ausgeschlossen.

Doch nun steht auch fest - immer unter der Voraussetzung die Coronalage und -regeln erlauben dies - wann das Spiel des TSV Riedlingen gegen den FV Ravensburg II, das Ende November ausgefallen war, nachgeholt wird. Die Partie ist angesetzt für den 19. März, 15 Uhr. Die Riedlinger sind derzeit Tabellenneunter und haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz elf und brauchen - auch dank des guten Torverhältnisses - wohl noch einen Punkt, um sich für die besten Zehn zu qualifizieren. Da aber die Spieltage 18 und 19 bereits vor dem Nachholspiel anstehen, ist es wahrscheinlich, dass es in der Partie gegen Ravensburg II um nichts mehr als nur drei Punkte geht.

Die ersten beiden Nachholspiele sind noch vor den Spieltagen 18 und 19 angesetzt. Da der SV Heinstetten noch - zusätzlich zu den beiden verbliebenen Spieltagen - zu drei Nachholspielen antreten muss, muss die Mannschaft von der Zollernalb bereits am Samstag, 19. Februar, 15 Uhr, gegen den SV Kehlen ran. Die Partie war Ende November wegen Nebels abgebrochen worden. Am Samstag, 26. Februar empfängt dann der SV Dettingen/Iller den SV Heinstetten.

An den beiden folgenden Wochenenden, Samstag, 5. März, 15 Uhr, und Samstag, 12. März, 15 Uhr, stehen die beiden Spieltage 18 und 19 an, ehe am Samstag, 19. März, 15 Uhr die letzten vier Nachholspiele die Vorrunde beschließen.

Neben der Partie TSV Riedlingen - FV Ravensburg II sind das die Partien SV Kehlen - FV Bad Schussenried, SV Heinstetten - SV Weingarten, RW Weiler - FV Olympia Laupheim.

Im Extremfall könnten die Nachholspiele Heimstettens und Kehlens noch Auswirkungen auf die besten Zehn haben. Doch dies ist äußerst unwahrscheinlich. Gewinnt eine von beiden Mannschaften alle noch ausstehenden Spiele, könnte sie das Ticket für die Top 10 noch lösen, denn Heinstetten könnte noch auf 25 Punkte, Kehlen auf 24 Punkte kommen. Aber eigentlich streiten um Platz zehn nur noch Ostrach (17 Spiele/22 Punkte), Mietingen (17/20) und Trillfingen (17/20).

„Wenn der politische und gesellschaftliche Rahmen und die Witterung beziehungsweise die Platzverhältnisse die Spielaustragungen zulassen und es keine Nachholspiele aus den Spieltagen 18 und 19 gibt, wäre die Vorrunde somit am 19. März beendet und die Trennung in eine Auf-/Abstiegsrunde könnte vorgenommen werden“, schreibt Schele in einer Mail an die Vereine.

Falls die geplanten Nachholspiele und/oder die Spieltage 18 und 19 nicht stattfinden können, bestünde laut Schele noch die Möglichkeit, den ersten geplanten Spieltag auf das Osterwochenende (15. bis 18. April) zu verschieben und den zweiten Spieltag am 21. und 22. Mai auszutragen. „Mehr Luft ist aber ohne Unter-der-Woche-Spiele nicht mehr“, stellt der Staffelleiter in seinem Schreiben klar.

Fix für die Aufstiegsrunde planen können die Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht: FV Biberach, FV Ol. Laupheim, FC Mengen, FV Ravensburg II, TSG Balingen II, RW Weiler, TSV Nusplingen und FC Albstadt. Dem TSV Riedlingen auf Platz neun fehlt noch ein Zähler, der angesichts des Torverhältnisses (+2) im Vergleich mit den auf den Plätzen elf (Mietingen; 20 Punkte, -8) und zwölf (Trillfingen, 20 Punkte, -13), wohl reichen würde.

„Auch wenn die aktuellen Geschehnisse rund um die Coronapandemie – Stichwort Omikronvariante – grundsätzlich keine guten Aussichten für den Spielbetrieb prognostizieren, besteht trotzdem die Notwendigkeit, die Planungen der restlichen Saison 2021/2022 anzugehen, falls ein Spielbetrieb möglich und vom Verband vorgesehen ist“, teilt Schele mit, dem es „schwerfällt, davon auszugehen, dass wir Anfang März mit dem Fußball weitermachen“.

Indes ist gemäß der aktuellen Coronaverordnungslage in Baden-Württemberg das Fußballtraining im Freien unter Einhaltung der 2G-Regelung möglich.