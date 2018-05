Der Teamgeist weht durch den Stadtgarten

Rund 200 Besucher hatte Pfarrer Bernhard Richter am Pfingstmontag bei strahlendem Wetter im Aalener Stadtgarten zum Ökumenischen Gottesdienst begrüßt. Im Blick auf die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft stand der Gottesdienst unter dem Mott „Team – Geist – wir halten zusammen“.

Die freikirchliche Band heizte zu Beginn kräftig ein und Richter sprach in seiner Begrüßung vom Fest des Geistes, mit dem viele nichts mehr anfangen könnten und von dem viele „nicht wissen, was wir da feiern“. Von daher sei der Pfingstmontag im Stadtgarten ein deutliches Zeichen, dass Gottes Geist die Menschen und die Konfessionen verbinde. Vorbereitet waren die Flaggen der 32 Länder, die an der WM in Russland teilnehmen. Sie wurden enthüllt und nach Aufruf hochgehoben und so entstand im Stadtgarten ein buntes und internationales Bild. Richter betonte, wer Weltmeister werde, entscheide sich nicht nur an dem Land, das die besten Fußballer habe, sondern wo der beste Teamgeist herrsche und das beste Mannschaftsgefüge.

Wolfgang Fimpel und Thomas Mayer belegten mit Beispielen aus dem täglichen Leben, wie wichtig der Teamgeist sein kann. Richter bedankte sich bei der Band um Daniel Widmann, Dominik Schwenk, Kevin Mayer, Lisa Mayer, Mandy Mayer, Jeremy Mayer, Andy Schlipf und Kathrin Joas für die fetzige Musik an diesem Morgen im Stadtgarten.