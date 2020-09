Der Tag des offenen Denkmals wird digital

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, steht unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“. In diesem Jahr werden die Entdeckungstouren erstmalig digital angeboten, wie das landratsamt mitteilt. Besucher können ab Sonntag im Internet unter www.bodenseekreis.de/denkmaltag Baudenkmale und historische Ensembles im Bodenseekreis bei virtuellen Führungen, in Filmen und Online-Magazinen erleben. Kontaktfrei und ohne Zeitdruck.

Entsprechend der Empfehlungen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sollen durch die virtuellen Führungen im Corona-Jahr Infektionsrisiken vermieden werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dem aktuellen Motto rücken die Themen Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen in den Fokus des Denkmaltags. Dazu gibt es Einblicke in die Sanierung und Nutzung historischer Bauten, wie zum Beispiel den Komethof und das ehemalige Armenhaus in Salem-Neufrach sowie die Ittenhauser Mühle in Ailingen. Bei einem virtuellen Rundgang durch das Schauhaus im Friedrichshafener Zeppelindorf lässt sich zudem ein Arbeiterwohnhaus aus dem Jahr 1914 entdecken. Im Kloster und Schloss Salem sind unter anderem Szenen aus dem Alltagsleben der Zisterzienser zu sehen sowie ein wahrer „Puttenhimmel“. Neugierige können sich in die Biografie der letzten Bewohnerin des Hofs Milz in Kressbronn-Retterschen vertiefen oder in der Überlinger Galerie Fähnle Leben und Werk des Künstlers Hans Fähnle erkunden. Ein Beitrag aus Salem-Weildorf zeigt außerdem, wie mit der Sanierung einer historischen Kegelbahn ein neuer Dorftreffpunkt entstand, und der beeindruckenden Geschichte der Bodan-Werft in Kressbronn können Interessierte mittels historischer Fotos und Zeitzeugeninterviews nachspüren.

Außerdem werden erste Ergebnisse des aktuellen Projekts zur Erfassung der Kleindenkmale im Bodenseekreis präsentiert. Diese Beiträge laden außerdem dazu ein, die vorgestellten Kleindenkmale selbst zu entdecken. Auch in Bermatingen können sich Denkmalfreunde unter Anleitung auf Spurensuche begeben und sogar an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Auch gibt es zwei Rückblicke auf 25 Jahre Tag des offenen Denkmals im Bodenseekreis: Stadtarchiv und Untere Denkmalschutzbehörde in Friedrichshafen lassen die Veranstaltungen in Friedrichshafen Revue passieren, und das Kreisarchiv blickt auf mehr als 400 Veranstaltungen im ganzen Bodenseekreis zurück.