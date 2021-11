Der SV Weingarten macht gegen Trillfingen zu viele Fehler

Der SV Weingarten hat in der Landesliga zu Hause gegen den TSV Trillfingen mit 0:3 verloren. Die Trillfinger waren mit zwei Siegen in Folge nach Weingarten angereist und hatten sich mit diesen sechs Punkten bereits ein gutes Stück aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet. Der TSV hatte die gute alte Kick-and-Rush-Taktik dabei: hinten möglichst sicher verteidigen und dann über hohe Bälle in die Spitze schnell das Mittelfeld überbrücken – das war die Spielweise der Trillfinger auf dem Weingartener Kunstrasen.

Ein großer Qualitätsunterschied zum in der Tabelle weit abgeschlagenen SV Weingarten war nicht zu sehen. Außer einem Kopfball und einem Pfostenschuss brachten die Trillfinger in Halbzeit eins nichts wirklich Gefährliches zustande. Auch bei den Weingartenern scheiterte vieles schon vor dem Strafraum des Gegners am letzten Pass. Trainer Nico Bruno konnte mit einer breit besetzten Bank aufwarten – unter den acht Ersatzspielern waren allerdings drei, die zuvor in der zweiten Mannschaft aufgelaufen waren.

Halbzeit zwei begann für Trillfingen mit einer guten Aktion: Endstation eines Konters war aber Torwart Noah Majer. In der 60. Minute brach der gerade eingewechselte Tim Weimann schreiend zusammen. Der Trillfinger hatte sich das Knie verdreht und musste abtransportiert werden – vom TSV war zu hören, dass Weimann gerade erst einen Kreuzbandriss überwunden hatte.

Unmittelbar nach Weimanns Auswechslung hatten die Weingartener eine gute Möglichkeit, als sich Stürmer Marcel Bachhofer gegen Trillfingens Kapitän Adrian Stehle durchsetzte, dann jedoch von halblinks am langen Pfosten vorbeischoss. Knifflig: Hatte Stehle im Zweikampf unfaire Mittel angewandt? Die Pfeife von Schiedsrichter Philipp Schlegel blieb stumm.

Die Trillfinger überwanden den Rückschlag mit der Verletzung von Weimann schnell: In der 69. Minute fiel der Ball Fabian Heller vor die Füße – der fackelte nicht lange und traf von der Kante des Strafraums unhaltbar für Majer zum 1:0. Weingarten war jetzt sichtlich aus dem Tritt: In der 72. Minute spielte Kapitän Lukas Margreiter einen halbhohen Pass zurück auf Torwart Majer – der wusste für den Bruchteil einer Sekunde nicht mit dem Zuspiel umzugehen und der Ball trudelte an ihm vorbei ins Tor. Nur eine Minute später legte David Kleinfeld das 3:0 nach.

Weingarten war geschlagen – eine echte Torchance brachten die Hausherren nicht mehr zustande. „Dass wir dieses Spiel verloren haben, ist maximal bitter“, meinte Bruno. „Wir haben zu viele dumme Fouls gemacht.“ Weingartens Trainer benannte zugleich das aus seiner Sicht größte Problem seines Teams: In gerade einmal fünf Minuten gaben die Weingartener alle Chancen aus der Hand, zum zweiten Mal in dieser Saison zu punkten. „Wenn wir in Rückstand geraten, fallen wir zusammen.“