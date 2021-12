Der SV Fenken bleibt Tabellenführer und hat den Aufstieg im Visier

Mit zwei Siegen am dritten und vorletzten Wettkampftag im pfälzischen Schopp haben die Luftgewehrschützen des SV Fenken ihre Tabellenführung in der 2. Bundesliga Südwest gefestigt. Im Januar geht es für die Fenkener am letzten Wettkampftag nach Kronau – dann fällt die Entscheidung über Meisterschaft und Relegation zur 1. Bundesliga.

Absolut nicht rund lief das Duell des SV Fenken gegen den SV Möglingen. Zunächst musste der bereits zur Hälfte geschossene Wettkampf wegen eines technischen Defekts eines elektronischen Schießstands neu gestartet werden. Später war die Sportwaffe eines Möglingers defekt, was erneut zu einer 20-minütigen Verzögerung führte. Der SVF blieb aber trotz aller Turbulenzen souverän.

Markus Abt startete bärenstark mit einer fehlerfreien Hunderterserie, baute dann aber ab und kam letztendlich auf 388 Ringe. Seine Gegnerin Silvia Sonntag gelangen ebenfalls 388 Ringe, somit musste diese Partie im Stechen entschieden werden. Ein tadelloser Wettkampf gelang Sophie Petry auf Position 2 der Fenkener. Sie gewann mit 397:391 gegen Nele Stark. Tobias Huzel unterstrich seine starke Form beim 393:389 gegen Robin Festerling. Keine Mühe hatte Catharina Westermayer. Ihr Möglinger Gegner Christopher Franz hatte die technischen Probleme mit seiner Waffe, der dritte und entscheidende Einzelpunkt ging klar mit 388:367 an Fenken. Jenny Klein (381) musste ebenfalls in ein Stechen gegen Moritz Bungert, das sie im zweiten Stechschuss mit 10:8 gewann. Markus Abt gewann sein Stechen mit 10:9 und besiegelte damit das 5:0 für Fenken.

Gegen Gastgeber Schopp lieferte sich Abt auf Position 1 der Fenkener mit dem kroatischen Nationalschützen Borna Petanjek ein spannendes Duell. In der vierten Serie gelang Abt überhaupt nichts mehr und er musste sich mit 391:393 geschlagen geben. Sophie Petry gewann souverän mit 394:390 gegen Kai-Thorsten Wagner. Tobias Huzel (391) schoss erneut ein gutes Ergebnis, musste gegen Eva Naudsch aber ins Stechen. Spannend machte es auch Dennis Neyer, der nach einem dramatischen Wettkampfverlauf gegen Jonathan Leis mit 388:387 den zweiten Punkt für Fenken holte. Catharina Westermayer, die durch die Einwechslung von Neyer auf Position 5 gerückt war, gewann mit 387:383 klar gegen Angelina Morgenstern und machte damit den Sieg für Fenken perfekt. Huzel gewann sein Stechen mit 10:9 und sorgte damit für den 4:1-Endstand.

Fenken festigte seine Tabellenführung mit 10:0 Mannschafts- und 22:3 Einzelpunkten. Als überraschend stark erweist sich in dieser Saison der Verfolger aus Heitersheim mit ebenfalls 10:0 Mannschafts- und 17:8 Einzelpunkten.