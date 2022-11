Der Spieltermin sorgt beim FV Ravensburg II für etwas Entlastung

Ravensburg - Nur der FV Ravensburg II hat an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga ein Heimspiel. Der TSV Eschach und der SV Oberzell sind auswärts gefordert. Alle Vereine aus Oberschwaben eint: Punkte wären gut. Die Vorzeichen sind allerdings sehr unterschiedlich.

FV Rot-Weiß Weiler – TSV Eschach (Sa., 14.30 Uhr). – Eschachs Trainer Philipp Meißner weiß, dass es für seine Mannschaft in dieser Saison nur um den Klassenerhalt gehen wird. „Vielleicht hatten manche durch die starke Abstiegsrunde der vergangenen Saison etwas zu viel Höhenflug“, sagte der TSV-Trainer nach der 1:5-Derbyniederlage gegen den FV Ravensburg II. „Aber wir wissen intern, mit welchen Mitteln wir arbeiten“, meint Meißner. Seine Mannschaft müsse immer 100 Prozent geben. „Dann können wir mithalten.“ Auch gegen den starken Tabellenzweiten Weiler.

TSG Ehingen – SV Oberzell (Sa., 14.30 Uhr). – In diesem Duell der Aufsteiger geht es für Oberzell vor allem darum, den Abstand auf Ehingen zu vergrößern und damit Distanz zur Abstiegszone zu wahren. Derzeit ist der SVO Zwölfter, Ehingen liegt vier Punkte dahinter auf Rang 14. Bitter für Oberzell: Schon wieder ist Sandro Caltabiano gesperrt. Dazu haben die Oberzeller am vergangenen Spieltag trotz Großchancen von Nikolas Deutelmoser und Martin Bleile einen Sieg in Sulmetingen verpasst. Drei Punkte in Ehingen zu holen würde dem SVO daher sehr helfen.

FV Ravensburg II – FC 07 Albstadt (So., 13 Uhr). – Nach dem überzeugenden Auftritt im Derby in Eschach trifft die Ravensburger U23 auf ein Topteam der Landesliga. Schon gegen Laupheim, Weiler sowie Friedrichshafen hat die junge Mannschaft des FV mithalten können – in Summe gab es in diesen drei Partien aber nur einen Punkt. In die Karten spielen dürfte Ravensburg der Spieltermin. Da die erste Mannschaft des FV schon am Samstag (14 Uhr) in der Oberliga zu Hause gegen den Aufsteiger ATSV Mutschelbach spielt, könnte sich Spielertrainer Daniel Hörtkorn in der U23 über Verstärkung von oben freuen. „Über Abstellungen sind wir immer froh“, sagt Hörtkorn. Zuletzt standen schon Tim Lauenroth und Julian Flock in der Landesliga auf dem Platz – Spieler, die dort den Unterschied ausmachen können. Dazu fällt das Torwartproblem nicht zu sehr ins Gewicht. In Eschach musste der FV-Torwarttrainer Andreas Wagner ran. „Es ist nicht selbstverständlich, dass er einspringt und uns hilft“, lobt Hörtkorn. Nun wird aber André Port am Samstag in der Oberliga auf der Bank sitzen und am Sonntag für die U23 spielen.