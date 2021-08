Der Shantychor Friedrichshafen ist wieder da

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen/Eriskirch (sz) - Eine kleine Gruppe von etwa10 Sängern und zwei Musikern waren am Freitag den 16.7.2021 im Pflegeheim St. Iris in Eriskirch und haben ein kleines Konzert gegeben, ganz speziell für das älteste Mitglied Wilhelm Heinsohn,der dort lebt.Petrus hatte ein Einsehen und so schien während des ganzen Auftritts die Sonne. Das Ganze konnte im Innenhof corona gerecht durch geführt werden. Auch die übrigen Bewohner haben begeistert mitgeschunkelt und mitgesungen,. War es dochnach langer Zeit die erste Veranstaltung dieser Art, die dort stattfinden konnte.

Auch für den Seemannschor war es der erste Auftritt nach einer langen Pause und eine gute Übung für die Teilnahme am Shanty Chor Treffen am 7. August auf der Landesgartenschau in Überlingen.

Und weiteres können die Chorsänger verkünden: So fand am 12.Juli 2021 fand die Jahreshauptversammlung des Seemannschores im Dorfkrug statt. Natürlich wurde erst einmal gemeinsam gesungen. Fritz Hittinger und Wolfram Mattner stimmten das Lied „Gut wieder hier zu sein" an.

Eröffnet wurde die Versammlung mit einem Essen all a Cart. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die reibungslose Organisation des Teams vom Dorfkrug, denn immerhin hatten sie eigentlich Ruhetag.

Es waren 34 Personen anwesend. Nach dem Bericht des Vorsitzenden Artur Rusch bedankte er sich bei allen Mitgliedern für das ihm vor knapp fünf Jahren ausgesprochene Vertrauen und bittet um Wertschätzung und Unterstützung der künftigen Vorstandschaft.

Nach den Berichten des Kassenwartes und des Kassenprüfer wurde der neue Vorstand gewählt. Neuer Vorstandsvorsitzener ist Michael Kunz, sein Stellvertreter ist Fritz Hittinger , der neue Kassenwart ist Peter Stritzel und Ruth Weber bleibt Schriftführerin. Alle wurden einstimmig gewählt.

Anschließend wurden mehrere Verantwortliche gewählt, die für das reibungslose Funktionieren der Proben und Auftritte des Shanty – Chores notwendig sind.

Der neue Vorsitzender Michael Kunze stellte das neue Jahresprogramm vor, das für dieses Jahr noch mehr als drei Auftritte des Seemannschores beinhaltet.

Der Hauptprobenraum soll weiterhin der Musiksaal im Graf-Zeppelin-Gymnasium bleiben. Die Entscheidung der Stadt erfolgt aber erst nach den Sommerferien. Bis dahin dürfen die Sänger den Dorfkrug als Probelokalität nutzen.Der Seemannschor würde sich sehr über neue Mitglieder freuen.