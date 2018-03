Der Schwur wird kommen

„Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, dass die Kultur wieder ernst genommen wird und Chefsache ist.“ Diese Aussage eines Teilnehmers beim Hinausgehen darf OB Rentschler durchaus als Indiz dafür werten, dass die „Ideenschmiede Kultur“ ein gelungenes Experiment gewesen ist und dass er mit seinen Ansätzen für Aalens kulturelle Zukunft auf der richtigen Spur ist. Jetzt gilt es für alle, auf ihr zu bleiben. Für jene, die in der Alten Schmiede waren und die auch in Zukunft nun gefragt und gefordert sein werden. Für die Rathausmannschaft, die so manche Idee jetzt in konkrete Planungen umsetzen muss. Und auch für den Gemeinderat, der spätestens dann gefordert sein wird, wenn die Gretchenfrage nach den Kosten aufkommt. Manche Idee lässt sich zwar mit geringen Mitteln realisieren, bei Dingen wie dem „Kulturbahnhof“ ist der finanzielle Schwur aber unausweichlich.