Der Rummel muss seine Seele behalten

Ja, es ist eine Chance. Wenn der Rummel an einem neuen Platz seine Fahrgeschäfte aufbauen soll, dann darf jeder darüber nachdenken, wie er besser, schöner, attraktiver werden könnte. Natürlich lässt sich auch der Jahrmarkt optimieren, wie es so schön neudeutsch heißt. Darin lässt sich den Mitgliedern des Hauptausschusses, Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und seinem Stellvertreter Arnold Weiner grundsätzlich zustimmen. Allerdings macht die angezeigte Richtung misstrauisch. Attraktiver für Touristen sollen Rummel und Jahrmarkt werden, die Marke Lindau stärken. Stadtrat Thomas Zipse stellt sich gar eine Nostalgieveranstaltung angelehnt an die „oide Wiesn“ auf dem Oktoberfest vor.

Keine Frage, Lindau lebt vom Tourismus, doch Jahrmarkt und Rummel sind in erster Linie Veranstaltungen für die Lindauer. Und wenn diese eben auf Verkaufsstände stehen, die Glühbirnen oder verlängerte Besenstiele verkaufen, dann hat das seine Berechtigung. Zudem wird der Rummel auch von jungen Menschen gut angenommen.

Auch haben die Hoteliers bereits Widerstand gegen den Rummel auf der Insel angekündigt. Also gibt es keinen Grund, ihnen durch ein neues Konzept Gäste zuzuführen. Wenn jetzt ein neues Konzept für Jahrmarkt und Rummel her muss, dann muss dieses für Einheimische und junge Menschen attraktiv sein. Touristen sind gern willkommen, doch der Rummel muss seine bisherige Seele behalten. Sonst haben noch mehr Einheimische das Gefühl, die Touristen sind wichtiger als sie.