Der Ruf nach Kooperationen

Tuttlingen (sz) - Beim vierten Innovations-Forum Zerspanung in Tuttlingen haben Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft über neue Entwicklungen diskutiert. Zerspanung entwickelt sich mehr denn je zu einer High-Tech-Anwendung, die über die Metallbearbeitung hinaus an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig beschäftigen neue Entwicklungen wie hybride Bearbeitungsverfahren oder 3-D-Druck in der Zerspanung die Unternehmen der Branche.

„Zerspanungs-Unternehmen stehen vor großen technologischen Herausforderungen“, sagte Daniela Jardot, IHK-Referentin für Innovation und Technologie und Organisatorin des Forums. Angesichts zunehmender Komplexität der Produkte und Lösungen „müssen sich Unternehmer öffnen und bereit sein, neue Kooperationen einzugehen“. Das Zerspanungsforum selbst steht für den Gedanken der Vernetzung, denn mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Technologieoffensive Technology Mountains sowie dem Kompetenzzentrum für Spanende Fertigung (KSF) der Hochschule Furtwangen hätten Experten bei der Ausgestaltung mitgewirkt, so Jardot.

Der Innovationsdruck steige angesichts neuer Werkstoffe und steigender Präzisions- und Qualitätsanforderungen: „Dem können Unternehmen der Region durch Vernetzung und Teilnahme an den Verbundprojekten von Technology Mountains, Medical Mountains, Hahn-Schickard und dem Kunststoff-Institut Südwest begegnen“, so Thomas Wolf, Geschäftsführer von Technology Mountains. Ein branchenübergreifender Ansatz verpricht die besten Ergebnisse bei Herausforderungen im Planungs- und Produktionsprozess. „Gemeinsam kommen Unternehmen schneller ans Ziel“, wirbt Wolf für Kooperationen. Das Innovation Forum in Tuttlingen sei eine gute Gelegenheit, sich anzuschließen.

Interessenten können sich noch bis 15. Juni über www.innovation-forum-zerspanungstechnik.de anmelden. Nähere Informationen gibt es bei Daniela Jardot, Telefon: 07721 / 922-121, E-Mail jardot@vs.ihk.de.