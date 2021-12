Der Regionale Ausbildungstag in Munderkingen fällt aus

Der für 21. Januar 2022 geplante Regionale Ausbildungstag in Munderkingen wird abgesagt. Dies haben Bürgermeister Michael Lohner und sein Stellvertreter Waldemar Schalt, der zugleich Organisator der Messe ist, am Donnerstag mitgeteilt. Als Grund für die Absage nennen sie die aktuelle Corona-Situation.

Bis vor wenigen Wochen habe es so ausgesehen, als ob der Regionale Ausbildungstag unter Beachtung aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen noch möglich sei. Die Veranstaltung hätte erstmalig am neuen Standort in der Sporthalle stattgefunden. Die Planungen für diese Präsenzveranstaltung waren mittlerweile abgeschlossen und alle Akteure freuten sich auf diesen Tag, der einen wertvollen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung und Berufsorientierung leisten sollte, schreiben Lohner und Schalt.

Es bleibe der Wunsch und die Hoffnung auf den Regionalen Ausbildungstag 2023 in Munderkingen mit persönlichen Gesprächen, Informationen und Beratungen für alle Beteiligten.