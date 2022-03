Der Pferdehof Fuchs stellt sich vor

Es gibt in Neuler-Leinenfirst einen Pferdehof namens Fuchs. Insgesamt hat der Hof 17 Pferde. Lena Vaas aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler hat sich den Hof für den „Zeitungstreff 2022“ genauer angeschaut.

Ein Pferd davon ist ein Einsteller. So nennt man ein Pferd, das auf dem Hof nur untergebracht ist, das aber dem Hof nicht gehört. Von den 17 Pferden sind zehn Ponys, neun New Forest und ein Isländer. Der Rest der Pferde sind Deutschsport-Pferde. Davon sind es drei Pferde Hengste, fünf Wallache (so nennt man kastrierte Pferde) und neun Stuten, zwei davon erwarten ihr Fohlen. Die meisten Pferde sind Dressur- oder Springpferde, jedes Pferd hat die Chance auf ein Turnier.

Zweimal täglich wird gefüttert. Dann bekommen die Pferde entweder Heu, Stroh, Heulage, im Sommer auch frisches Gras, Mineral- oder Kraftfutter. Zur Belohnung gibt es Äpfel, Karotten und noch ein paar andere Sachen. Gemistet wird einmal täglich. Die offenen Ställe, die ins Freie führen, werden aber nicht so oft gemistet. Auf dem Hof gibt es außerdem noch ein paar Hofkatzen und 13 Ostfriesische Schafe. Davon sind acht Lämmchen, eion Bock und vier Mutterschafe. Die Zahlen nannte uns Besitzer Franz Fuchs.