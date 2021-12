Der Nikolaus besucht junge Sportler des TVE in Eisenharz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das jährliche Nikolausturnen mit vielen Besuchern musste leider auch heuer wegen Corona ausfallen. Trotzdem kam der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht in die verschiedenen Sportgruppen, um den Kindern mit seinem Besuch eine Freude zu machen.

Die Beiden konnten sich an zwei Nachmittagen von den turnerischen Darbietungen der jungen Sportler überzeugen. Mit viel Freude zeigten die Kinder ihre einstudierten Übungen dem Nikolaus.

Schon mit dem Eltern-Kind-Turnen beginnen spielerisch Übungen mit den Kleinsten. Über das Abenteuererlebnisturnen und den Freizeitsport im Kindergartenalter kommen die jungen Sportler dann in ihre jeweiligen Altersgruppen zum Trainieren. In seinem goldenen Buch hatte der Nikolaus viel Lob, manchmal auch Tadel für die Kinder aufgeschrieben. Er ermunterte die Kinder, auch in Zukunft fleißig zu trainieren und vor allem weiterhin viel Spaß und Freude beim Turnen zu haben.

Es besteht beim TVE die Möglichkeit in allen Altersgruppen entweder im Freizeitsport oder aber auch im Wettkampfsport teilzunehmen und zu trainieren.

Manche Turner schaffen es im Mädchen- und im Jungenbereich in verschiedene Ligen. Ein Beispiel für großartigen Turnsport sind die Sportler, die seit Jahren in der 3. Bundesliga turnen.

Beim Turnverein Eisenharz wird aber nicht nur geturnt, sondern auch Leichtathletik trainiert. Die Übungsleiter sind mit Kindern und Jugendlichen auf dem Sportplatz und trainieren vor allem für das Sportabzeichen. Mit Stolz kann der Turnverein auch heuer 23 Urkunden für erfolgreiche Sportabzeichen aushändigen.

Da es in diesem Jahr kein großes Nikolausturnen mit vielen Zuschauern gab, überreichte der Nikolaus persönlich 23 Kindern ihre Urkunden während ihrer Sportstunde. Moni und Tobi Reich besorgten die Urkunden.

Wie immer hatte der Nikolaus mit seinem Gehilfen am Ende seines Besuches auch für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei.

Sportabzeichen Kinder: Zum 1. Mal abgelegt haben: Jakob Nübling, Anna Nohr, Sophie Hagenau, Lutz Schaefer, Simon Dalferth; zum 2. Mal: Wendelin Schaefer, Kilian Mayer, Laura Dalferth; zum 4. Mal: Lukas Dorn und Lena Reutlinger; zum 5. Mal: Gerald Miller, Florian Merath, Max Nübling; zum 6. Mal: Emma Reich, Luisa Mayer, Malin Schlitter, Tina Rait; zum 8. Mal: Mareike Mayer und Sören Schlitter; zum 9. Mal Carolin Renz, Selina Reich, Benjamin Mayer; zum 11. Mal: Jana-Marie Weber.