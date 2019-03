Der neue Rat sollte entscheiden

Weiterhin drei oder doch wieder, wie früher, nur zwei beschließende Gemeinderatsausschüsse – es gibt bei jeder der beiden Varianten Argumente, die dafür und die dagegen sprechen. Nicht sinnvoll erscheint indes, wenn der jetzige Gemeinderat noch darüber befinden will, wie der neue, der am 26. Mai gewählt werden wird, in den kommenden fünf Jahren arbeiten soll. Diese Entscheidung sollte vernünftigerweise und fairerweise der neue Gemeinderat selbst treffen. Nach einer Anfangsphase, in der er sich in neuer Zusammensetzung einarbeiten und zusammenraufen kann und in der auch die „Neulinge“ erste Erfahrungen damit gesammelt haben, wie der Hase läuft und welche zeitliche Inanspruchnahme es tatsächlich bedeutet, Stadträtin und Stadtrat zu sein.