Der Mond über Laiz verfinstertet sich um zwei Drittel

Sigmaringen (ks) - Bei der partiellen Mondfinsternis in der Nacht zum Mittwoch ist der Mond bis zu zwei Dritteln in den Schatten der Erde eingetaucht. Matthias Gayer aus Laiz hat das Himmelsspektakel beobachtet und fotografiert. Gegen 23.30 Uhr erreichte die Mondfinsternis ihr Maximum. Die partielle Mondfinsternis begeisterte Sternengucker in ganz Europa. In Deutschland ging es mit der Halbschattenfinsternis bereits los, bevor der Mond aufgegangen war. Gegen 22 Uhr war deutlich zu sehen, wie der Mond in den Erdschatten zog. Das astronomische Phänomen dauerte bis 1 Uhr. Die nächste partielle Mondfinsternis ist in Deutschland am 28. Oktober zu sehen.