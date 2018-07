„Der mobile Mensch“: In die ARD kommt Bewegung

Hamburg (dpa) - Jedes Jahr kümmert sich die ARD eine Woche lang um ein bestimmtes Thema. In den vergangenen Jahren waren es Kinder, die Zeit zum Leben, Krebs, das Ehrenamt und die Ernährung.

Von diesem Sonntag an (22. Mai) kommt die ARD in Fahrt und stellt bis zum 27. Mai das Thema Mobilität in den Mittelpunkt ihres Programms. Den Anfang macht unter anderem die Reihe „Autolegenden“ (17 Uhr) mit einem Film über den Erfinder und Unternehmer Gottlieb Daimler.

Anlass für das diesjährige Thema sei der 125. Geburtstag der Erfindung des Automobils gewesen, sagt Peter Boudgoust, Intendant des federführenden Südwestrundfunks (SWR). Aber es gehe um sehr viel mehr Facetten der Mobilität - um die positiven Auswirkungen und die Schattenseiten.

Programmdirektor Volker Herres unterstrich bei der Pressekonferenz zum Thema vor ein paar Wochen, wie sehr „die Mobilität die Welt verändert hat: Die Katastrophe in Japan ist ganz nah“.

In Fernsehen, Radio, Internet und Videotext will der Senderverbund das Thema Mobilität in vielen Facetten beleuchten. Das Leben in Fernbeziehungen wird ebenso beobachtet wie die Auswirkungen sozialer Netzwerke auf Freundschaften.

Unterschiedliche Formate wie die Talkshows von Anne Will und Reinhold Beckmann, Reportagen etwa über Vielflieger, Bahn-Pendler und eine Nonne, die ihre Klostermauern schon lange nicht mehr verlassen hat, sowie Wissenssendungen widmen sich dem Schwerpunkt.

Außerdem zeigt die ARD am Montagabend (20.15 Uhr) den eigenproduzierten Film „Carl & Bertha“ über den Auto-Erfinder Carl Benz und seine große Liebe Bertha, in dem Felicitas Woll und Ken Duken die Titelrollen übernommen haben.

Für ihre neue Themenwoche hat die ARD wieder einige Paten gewonnen - mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen zur Mobilität. Die Moderatorin Susanne Holst schaltet zum Beispiel den fernreisenden Vater ihrer Zwillinge jeden Morgen über Skype zum Frühstück dazu.

Ihre Mitpaten, Moderator Dieter Moor und „Tatort“-Kommissarin Ulrike Folkerts, sehen das Thema jedoch etwas anders und haben durchaus unterschiedliche Ansichten zur Mobilität.

„Etwas skurril“, meinte Moor, als Holst auf der ARD-Pressekonferenz in Hamburg beschrieb, wie der aufgeklappte Laptop mit dem zugeschalteten Ehemann jeden Morgen auf dem Tisch steht. Und Schauspielerin Folkerts verriet, was sie von permanent ins Handy sprechenden Mitmenschen hält: „Ich finde das echt unverschämt! Manchmal muss man sich da auch einmischen.“