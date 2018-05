Jede Menge Daten spuckten die Laptops dort oben im Wettkampfbüro, mit dem Blick auf das Leichtathletik-Rund, aus. Ferdinand Saupp und seine fleißigen Helfer hatten gut zu tun. Auf den vielen Listen, die aus dem Drucker schossen beim 9. Ellwanger Sparkassen-Meeting: Athleten von hier, Amateure, aber eben auch Profis, die einen jünger, die anderen älter. „Das ist uns wichtig“, sagt Saupp vom Organisationsteam der gastgebenden DJK-SG Ellwangen zu dem gewünschten Mix. Der Verein hatte mit Hilfe seiner Sponsoren wieder eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Apropos Beine: Insgesamt starteten rund 500 Athleten am Samstag im Ellwanger Waldstadion, in den verschiedensten Disziplinen des Sports. Im Mittelpunkt an diesem ereignisreichen Tag der Leichtathletik standen die Laufdisziplinen, parallel zu den Rennen auf der Tartanbahn absolvierten die Starter aus Nah und Fern auch die Sprung- und Wurfdisziplinen.

Profis stehen kurz im Schatten

Großer Jubel am Rande der Bahn kam bei den Kinderläufen auf - die Eltern feuerten ihre Kids frenetisch an, sodass die Profis und Amateure für kurze Zeit im Schatten standen. Die Zuschauer, darunter eben viele Angehörige, erlebten die Vielfalt des Sports - die Athleten übten ihn bei perfekten äußeren Leichtathletik-Bedingungen aus. 19 Grad, Sonnenschein, nur leichter Wind. So fiel Saupps Fazit auch gut aus. „Grundsätzlich waren wir sehr zufrieden. Wir lagen immer im Zeitplan. Die wesentlichen Parameter haben gestimmt“, erklärte der Organisator nach der Veranstaltung. 100 Helfer sorgten für den reibunglosen Ablauf der neunten Auflage des Events.

Was immer gegeben ist im Waldstadion: Die Westwindgarantie. „Der Westwind ist für die Sprinter attraktiv“, erklärt Saupp. Durch die Lage des Stadions schiebt er die Läufer auf den Zielgeraden an.

Bei der Jagd nach Zeiten und Weiten gibt es immer etwas zu verbessern. Die ersten persönlichen Bestleistungen der Saison wurden aber schon in Ellwangen aufgestellt - etwa in der Königsdisziplin, die mit Spannung erwartet worden war (siehe Artikel auf dieser Seite). Über die 100 Meter Herren waren hiesige Athleten nicht vorne zu finden - aber bei den Frauen. Marleen Keller von der LG Rems-Welland sprintete in 13,91 Sekunden auf den dritten Platz.

Erste Siege holten sich Sportler von Ostalb-Vereinen in anderen Disziplinen. Simon Vandrey (LSG Aalen) gewann etwa das Speerwerfen mit einer Weite von 55,95 Meter.

Und so zieht der Leichtathletik-Tross weiter. In den nächsten Wochen und Monaten stehen für die teils weitgereisten Athleten mehrere Wettbewerbe, auf Landes- und Bundesebene, an. Das Meeting in Ellwangen bedeutete eine Standortbestimmung.