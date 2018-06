Der Markdorfer Knoten soll platzen

Zwei Teams – für viele überraschend – stehen nach vier Spieltagen noch ohne Punkte da. Zum einen Aufsteiger SC Markdorf, zum anderen der zu Rundenbeginn hoch gehandelte SV Großschönach. Markdorf will die Punkte zu Hause gegen den FC Hilzingen nun erzwingen, ebenso wie der SVG gegen den Lokalrivalen Aach-Linz. Der FC Rot-Weiß Salem ist mit den vergangenen beiden Punkteteilungen nicht ganz zufrieden. Gegen Öhningen/Gaienhofen soll ein Dreier her. Wohl im Vorderfeld fühlen sich Immenstaad und das Deggenhausertal.

SV Orsingen/Nenzingen – TuS Immenstaad (So., 15 Uhr). – Immenstaads Trainer Achim Stolzenberg attestierte seiner Elf zuletzt nach dem Sieg gegen Großschönach. „Dieser Erfolg war keine Selbstverständlichkeit, jedoch hochverdient. Leider ist es uns nicht gelungen, die Partie früher zu entscheiden. Bei Orsingen/Nenzingen erwartet Stolzenberg jedoch eine ungleich schwerere Aufgabe. „Im Gegensatz zu Großschönach ist Orsingen/Nenzingen besser in die neue Saison gestartet.“ Deshalb müsse sich seine Elf deutlich steigern. Vor allem denkt er da an die Chancenauswertung und das Defensivverhalten. „Sollte uns das gelingen, werden wir mit einem weiteren Erfolgserlebnis die Heimreise antreten“, ist er sich sicher. Angesprochen auf den dritten Tabellenplatz relativiert Stolzenberg jedoch. „Sicher fühlt sich der Platz in der Spitzengruppe sehr komfortabel an. Dabei muss man schon beachten, unsere bisher von uns besiegten Gegner hatten oder haben noch große Probleme, in die Saison zu kommen.“

SV Großschönach – TSV Aach/Linz (So., 15 Uhr). – Großschönachs „Co“ Thomas König wirkt fast ratlos. „Wir haben unsere erste Elf noch nicht gefunden. Mit der ersten Stunde in Immenstaad war ich nicht einverstanden, im letzten Spieldrittel hat es zumindest kämpferisch gepasst.“ König bringen vor allem die Gegentreffer nach Standards auf die Palme: „Diese Fehler müssen wir abstellen.“ Die Qualität der Mannschaft steht für das Trainergespann Slawig/König nicht zur Disposition. „Das zeigt sich auch in den Trainingseinheiten. Die Spieler ziehen richtig gut mit.“ Er geht von einer sehr intensiv geführten Partie aus. Steffen Erbe und Spielertrainer Mario Slawig stehen wieder zur Verfügung. Aach-Linz‘ Trainer Daniel Höfler war nur mit der ersten Halbzeit gegen Markdorf zufrieden. „Da hatten wir sehr viele Torchancen, Pech bei zwei Lattentreffern, außerdem wehrte der Gästetorwart eine gute Bälle ab. Wir hätten das Spiel eigentlich früher entscheiden müssen.“ Höfler will in Großschönach an die erste Halbzeit anknüpfen. „Obwohl wir in den letzten Spiele Selbstbewusstsein tanken konnten, gelten für das Derby neue Vorzeichen. Schönach steht schon unter Druck. Wir brauchen eine konzentrierte Leistung über neunzig Minuten und müssen kompakter stehen.“

SV Aach/Eigeltingen – SV Deggenhausertal (So., 15 Uhr). – Deggenhausens Trainer Axel Meier lässt sich von letzten Big Point gegen Öhningen/Gaienhofen nicht blenden. „Jedes Spiel beginnt von vorne und die Ergebnisse der Vorwoche sind Makulatur.“ Wir müssen uns trotz des Erfolges steigern, um in Aach-Eigeltingen zu punkten.“

FC Öhningen/Gaienhofen – FC Rot-Weiß Salem (So., 15 Uhr). – Peter Scheifler, Coach der Rot-Weißen, bezeichnete den Punktgewinn gegen die U23 des FC Radolfzell als sehr schmeichelhaft. „Wir hatten nicht unseren besten Tag und trafen auf einen starken Gegner. Es war viel Glück dabei.“ Die Chancenauswertung war der Grund, so Scheifler, warum man in Orsingen nur einen Punkt geholt habe. „Wir hatten uns drei Punkte verdient, den Lohn jedoch nicht eingefahren.“ Doch der Trainer der Rot-Weißen ist zuversichtlich. „Nun kommen mit Sabino Pasquale, Philipp Notheis und Moritz Gütt wieder drei Stammkräfte aus dem Urlaub in den Kader zurück. Eine gewisse Eingewöhnungszeit gesteht Scheifler seinen Jungs zu, trotzdem erhofft er sich eine Steigerung.“

SC Markdorf – FC Hilzingen (So., 15 Uhr). – Markdorfs neuer Trainer Rainer Schmidt zog Erkenntnisse aus den beiden zurückliegenden Partien seiner Blau-Weißen. Beim Spiel in Aach-Linz war Schmidt erstmals verantwortlich. Im zweiten Abschnitt in Aach-Linz zeigte die Mannschaft gute Ansätze. „In der ersten Halbzeit haben wir Elementares vermissen lassen. Nun wird es personelle Veränderungen geben“, so Schmidt. „Zum einen kehren wieder genesene Spieler in den Kader zurück, zum anderen braucht es konstruktive Umstellungen.“ Die Gäste rangieren nur drei Ränge vor dem SCM und sind nach der jüngsten Heimniederlage ebenfalls unter Druck. Die Heimelf blieb die Bezirksligatauglichkeit bisher komplett schuldig. „Ich habe neben den bisherigen Trainingseinheiten auch im mentalen Bereich angesetzt“, sagt Schmidt. Sicher ist: „Wir müssen für einen Erfolg enorm investieren. Ich bin sicher, dass wir am Sonntag die Kurve bekommen.“ (psp)