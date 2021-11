Der Lindauer Stadtrat schenkt dem Kind der Oberbürgermeisterin einen Baum

Der Lindauer Stadtrat hat für das Baby der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons einen Baum gepflanzt – und dafür einen besonderen ausgesucht.

Ein Großteil der Stadträtinnen und Stadträte waren dabei, als der Baum im Lotzbeckpark gesetzt wurde. Die Linde ist ein Geschenk der Stadtratsmitglieder an die Oberbürgermeisterin und ihr Baby, das Ende Oktober auf die Welt gekommen ist, wie es in der Pressemitteilung der Stadt Lindau heißt.

Lindau hat auch seinen Namen von der Linde

„Ausgewählt haben die Stadtratsmitglieder dafür eine Linde, denn schließlich hat Lindau nach alten Urkunden seinen Namen von den Lindenbäumen, die auf der Insel wachsen“, so heißt es in der Mitteilung. Und so habe es 822 ein St. Galler Mönch formuliert. Bis heute trägt das Stadtwappen einen Lindenbaum beziehungsweise ein Lindenblatt.

Für jeden Menschen in Lindau schon einen Baum

„Das bedeutet mir sehr viel, ich bin wirklich gerührt davon. Der Baum ist ein schönes Symbol für das Leben und auch für Nachhaltigkeit“, sagt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons laut Mitteilung. „Mit 25 000 Bäumen in der Stadt haben wir ja sozusagen für jeden Menschen in Lindau einen Baum. Und so freue ich mich, dass nun unsere kleine Einwohnerin auch einen Baum bekommen hat.“

Die Winterlinde sei rund zehn Jahre alt. „Linden werden bis zu 40 Meter hoch und können sehr alt werden. Die älteste noch lebende Linde in Deutschland ist rund 1200 Jahre alt“, heißt es in der Mitteilung.