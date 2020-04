Der Lindau-Podcast: Liebende an der Grenze, ein verheerender Brand und Schüler und Studenten im Homeoffice

In dieser Woche sprechen Yvonne Roither und Julia Baumann über drei Themen, die sie beschäftigt haben: Seit Wochen sind Paare durch die Grenzen zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz getrennt. Am Osterwochenende dann das reine Chaos: Erst hieß es, Deutschland öffnet die Grenze für Paare, dann doch nicht - und dann kam alles wieder ganz anders.

Yvonne Roither wurde Ende vergangener Woche früh morgens von einer Sirene geweckt. In Achberg stand ein großes Firmengebäude in Flammen. sie war beim Brand vor Ort - und hat hinterher mit dem Firmeninhaber gesprochen, der in wenigen Stunden seine komplette Existenz verloren hat. Außerdem sind ihre beiden Töchter Julia und Emma in dieser Woche zu Gast.

Die beiden bewältigen seit Wochen den Schul- und Studiumsalltag von zu Hause aus und erzählen, wie das so läuft.