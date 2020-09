Der Lindau Podcast: Eine Lindauerin im Chaos auf Lesbos, was die Corona-Zahlen bedeuten und der Prozess gegen die Unfallfahrerin der Seebrücke

Der Lindau Podcast ist nach einer kurzen Pause wieder zurück. Und das mit Hintergründen zu wichtigen Lindauer Themen. Yvonne Roither tauscht sich seit dem Brand in Moria regelmäßig mit der Lindauerin Romy Bornscheuer aus. Die junge Medizinstudentin ist vor Ort und liefert erschreckende Eindrücke. Redaktionsleiter Dirk Augustin berichtet von seinem Versuch, Entwicklungsminister Gerd Müller zu treffen. Außerdem alles zum Infektionsgeschehen im Landkreis. Am Ende erzählt Volontär Emanuel Hege von einer ganz besonderen Verhandlung am Amtsgericht. Anfang Oktober 2019 fuhr eine Frau gegen das Geländer der Seebrücke. Jetzt die Frage: War das Absicht?